https://sputniknews.com.tr/20231209/once-sen-gec-inadi-bir-saat-surdu-yasanan-diyalog-kask-kamerasina-yansidi-1078240779.html
'Önce sen geç' inadı bir saat sürdü: Yaşanan diyalog kask kamerasına yansıdı
'Önce sen geç' inadı bir saat sürdü: Yaşanan diyalog kask kamerasına yansıdı
Van’da karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yaya ile motosiklet sürücüsü aynı anda birbirlerine yol vermek isteyince aralarında ilginç diyalog yaşandı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T10:24+0300
2023-12-09T10:24+0300
2023-12-09T10:24+0300
yaşam
video
motosiklet
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün ile karşıdan karşıya geçmek için bekleyen genç arasında geçti.Motosiklet sürücüsünün yayaya ‘lütfen geç’ demesinin ardından aralarındaki ‘önce sen geç’ diyaloğu inada dönüştü.Yaya kaldırıma oturup motosikletlinin geçmesini beklerken, motosikletli de yayanın geçmesi için bekledi.Yaklaşık bir saati bulan çekişme sonrası taraflar şanslarını bu kez ‘yazı tura’ atmakta buldu.Bir süre daha devam eden yol verme inatlaşmasında ilk olarak yaya, ardından da motosiklet sürücüsü yola devam etti.Yaşananlar sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
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'Önce sen geç' inadı bir saat sürdü
'Önce sen geç' inadı bir saat sürdü
2023-12-09T10:24+0300
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PT1M40S
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video, motosiklet, видео
'Önce sen geç' inadı bir saat sürdü: Yaşanan diyalog kask kamerasına yansıdı
Van’da karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yaya ile motosiklet sürücüsü aynı anda birbirlerine yol vermek isteyince aralarında ilginç diyalog yaşandı.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün ile karşıdan karşıya geçmek için bekleyen genç arasında geçti.
Motosiklet sürücüsünün yayaya ‘lütfen geç’ demesinin ardından aralarındaki ‘önce sen geç’ diyaloğu inada dönüştü.
Yaya kaldırıma oturup motosikletlinin geçmesini beklerken, motosikletli de yayanın geçmesi için bekledi.
Yaklaşık bir saati bulan çekişme sonrası taraflar şanslarını bu kez ‘yazı tura’ atmakta buldu.
Bir süre daha devam eden yol verme inatlaşmasında ilk olarak yaya, ardından da motosiklet sürücüsü yola devam etti.
Yaşananlar sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi.