https://sputniknews.com.tr/20231209/kocaelide-lojistik-deposunda-cikan-yanginin-goruntusu-havadan-goruntulendi-1078242667.html
Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangının görüntüsü havadan görüntülendi
Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangının görüntüsü havadan görüntülendi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangının büyüklüğü havadan görüntülendi. 11 dönümlük kapalı alana yayılan yangını söndürme... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T11:13+0300
2023-12-09T11:13+0300
2023-12-09T11:13+0300
yaşam
video
kocaeli
yangın
lojistik
depo
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Saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan bir lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale devam ediyor.Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye olmak üzere 82 araç 209 personel sevk edildi.21 dönümlük lojistik alanın 11 dönümlük kapalı alanına yayılan yangının diğer fabrikalara sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.Kontrollü olarak yanma sağlanırken, zehirli gaz tehlikesi bulunmuyor. Yangının saat 04.00 sıralarında çıkması sebebiyle depoda kimse bulunmazken, bölgede bulunan 2 bekçinin ise yaralanmadığı öğrenildi.
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kocaeli lojistik yangın
kocaeli lojistik yangın
2023-12-09T11:13+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, kocaeli, yangın, lojistik, depo, видео
video, kocaeli, yangın, lojistik, depo, видео
Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangının görüntüsü havadan görüntülendi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangının büyüklüğü havadan görüntülendi. 11 dönümlük kapalı alana yayılan yangını söndürme çalışmaları hala sürüyor.
Saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan bir lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye olmak üzere 82 araç 209 personel sevk edildi.
21 dönümlük lojistik alanın 11 dönümlük kapalı alanına yayılan yangının diğer fabrikalara sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kontrollü olarak yanma sağlanırken, zehirli gaz tehlikesi bulunmuyor. Yangının saat 04.00 sıralarında çıkması sebebiyle depoda kimse bulunmazken, bölgede bulunan 2 bekçinin ise yaralanmadığı öğrenildi.