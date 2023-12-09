Kar yağışının etkili olduğu bölgeler beyaza büründü

© AA / Özgün TiranTrakya'da bir süredir yağan sağanak yerini kara bıraktı.
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© AA / Özgün Tiran
Trakya'da bir süredir yağan sağanak yerini kara bıraktı.
© AA / Özgün TiranKar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.
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© AA / Özgün Tiran
Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.
© AA / Özgün TiranEdirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
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© AA / Özgün Tiran
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI - HÜSEYİN YILDIZMersin'de mevsimin ilk karı yağdı, Toroslar beyaza büründü
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© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI - HÜSEYİN YILDIZ
Mersin'de mevsimin ilk karı yağdı, Toroslar beyaza büründü
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'da mevsimin ilk karı yağdı.
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© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'da mevsimin ilk karı yağdı.
© AA / Özgün TiranTürkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar
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© AA / Özgün Tiran
Türkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar
© AA / Özgün TiranTürkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar
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© AA / Özgün Tiran
Türkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar
© AA / Özgün TiranTürkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar
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© AA / Özgün Tiran
Türkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar
© AA / Özgün TiranTürkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar
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© AA / Özgün Tiran
Türkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar
© AA / Özgün TiranTürkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar
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© AA / Özgün Tiran
Türkiye'de etkili olan kar yağışından en güzel manzaralar