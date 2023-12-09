Kar yağışının etkili olduğu bölgeler beyaza büründü

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER

Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

Rusya ve İran dışişleri bakanları “yaptırımlarla mücadele” belgesini imzaladı

ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir’

İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz

Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal ağlarda yine türlü şakalara yol açtı

Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’

Rus uzman: ‘Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçaklarını üretebilir’

Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu

SESLİ HABER

Hint medyası: ‘Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor’