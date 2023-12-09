https://sputniknews.com.tr/20231209/gazzeden-israildeki-bir-hastaneye-son-24-saatte-40-yarali-asker-nakledildi-1078239261.html

Gazze'den İsrail'deki bir hastaneye son 24 saatte 40 yaralı asker nakledildi

Gazze'den İsrail'deki bir hastaneye son 24 saatte 40 yaralı asker nakledildi

Gazze'den İsrail'deki bir hastaneye son 24 saatte 40 yaralı askerin naklinin yapıldığı belirtildi. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T01:21+0300

2023-12-09T01:21+0300

2023-12-09T01:21+0300

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

israil- filistin çatışması

maariv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077604328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c4d96d28c19a4c46354233b417b9eef.jpg

Maariv gazetesinin internet sitesinden duyurduğu haberde, son 24 saatte ülkenin güneyindeki Soroka Hastanesine 40 yaralı askerin getirildiği ifade edildi.Haberde, bunlarla birlikte Gazze'deki esir kurtarma "operasyonunda" yaralanan 2 askerin de aynı hastanede yoğun bakıma alındığı aktarıldı.Yaralı askerlerden 10'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğrulamış ve bu sırada 2 askerin ağır yaralandığını belirtmişti.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise esirleri kurtarma girişiminin başarısız olduğunu ve çıkan çatışmada İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un öldüğünü gösteren video yayımlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231209/israil-ordusu-dogruladi-rehine-kurtarma-operasyonumuz-basarisiz-oldu-1078237967.html

hamas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, maariv