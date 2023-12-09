https://sputniknews.com.tr/20231209/dunyanin-ilk-smsi-31-yil-once-gonderildi-ne-yaziyordu-1078247684.html

Dünyanın ilk SMS’i 31 yıl önce gönderildi: Ne yazıyordu?

Dünyanın ilk SMS’i 31 yıl önce gönderildi: Ne yazıyordu?

Tam 31 yıl önce, SMS hizmetinin oluşturulduğu ilk zamanlarda dünyanın ilk smsi gönderildi. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T14:47+0300

2023-12-09T14:47+0300

2023-12-09T14:48+0300

yaşam

telefon

nokia

sms

iletişim

iletişim

yeni yıl

noel

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1992 yılında Vodafone, insanların birbirlerine telefon ile mesaj göndermelerini sağlayacak SMS hizmeti üzerinde çalışıyordu. Uzun süre boyunca geliştirilmeye çalışan SMS teknolojisinin mühendislerinden olan Papwroth, 3 Aralık gününde meslektaşına başarıyla mesaj gönderdi.Mesaj, o zamanların popüler telefonu olduğu belirtilen Orbitel 901 telefonundan gönderildiği ve teknolojinin yeni olduğu için biraz geç olsa da mesaj ulaştı.Sadece iki kelime olan mesajda şu yazıyordu:Nokia’nın telefonlarına mesajlaşmayı dahil etmesinin uzun sürmediği, hatta ilk mesajı gönderen mühendis Papwroth'un dünyanın ilk kısa mesajını göndermesinin ardından bildirim sesi olan ‘bip’ sesini de dahil ettiği biliniyor.O dönem boyunca ilk olarak takım tuşları uygun olmadığı için telefonlarda mesaj yazılamıyordu. Teknoloji ilerledikçe aynı telefon şebekesindeki kişilere mesaj atabilme çıktı ve bu durum 1999’a kadar devam etti.İlk smsi atan mühendis Papworth, "1992 yılında, mesajlaşmanın ne kadar popüler hale geleceğini ve bunun milyonlarca kişi tarafından kullanılan emojilere ve mesajlaşma uygulamalarına yol açacağını bilmiyordum. Geriye dönüp baktığımda, Noel mesajının telefon tarihinde çok önemli bir an olduğunu daha net anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.Bu ikonik mesaj yıllar sonra NFT olarak satın alındı ve devamında Vodafone, geliri BM Mülteci Ajansı’na aktarmak üzere açık attırmaya çıkarttı.NFT, 150 bin dolara satıcı buldu.

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telefon, nokia, sms, iletişim, iletişim, yeni yıl, noel