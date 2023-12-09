https://sputniknews.com.tr/20231209/bilim-insanlari-gorunmezlik-pelerini-icat-etti-1078250982.html
Bilim insanları 'görünmezlik pelerini' icat etti
Bilim insanları 'görünmezlik pelerini' icat etti
Bilim insanları Harry Potter'ın görünmezlik pelerinini hayata geçirerek teknolojiyi yepyeni bir seviyeye taşıdı. Çinli bilim insanı Chu Junhao, icadını Super... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T17:02+0300
2023-12-09T17:02+0300
2023-12-09T17:06+0300
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İnternette paylaşılan videolarda, iki asistanın eşlik ettiği bir adam, boyu ebatında bir çarşaf tutarken görülüyor.Asistanlar yarı saydam malzemenin nasıl çalıştığını göstermek için ilk olarak çarşafı adamın bacaklarının önüne koyarak bacakların tam olarak görünmesini sağlıyor.Daha sonra çarşafı 90 derece eğmeye devam ediyorlar ve izleyenleri şaşırtacak edecek bir şekilde, adamın vücudunun alt yarısının tamamen kaybolduğu görülüyor.Indy100'de yer alan habere göre uzmanların, ışığı manipüle eden ve böylelikle görünmezlik izlenimi veren malzemeler kullanarak çalıştığı söyleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231209/helikopter-ile-ulasilabiliyor-dunyanin-en-tehlikeli-otelinin-urpertici-hikayesi-1078243426.html
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görünmezlik, görünmezlik teknolojisi, görünmezlik pelerini, bilim, bilim insanları, teknoloji
görünmezlik, görünmezlik teknolojisi, görünmezlik pelerini, bilim, bilim insanları, teknoloji
Bilim insanları 'görünmezlik pelerini' icat etti
17:02 09.12.2023 (güncellendi: 17:06 09.12.2023)
Bilim insanları Harry Potter'ın görünmezlik pelerinini hayata geçirerek teknolojiyi yepyeni bir seviyeye taşıdı. Çinli bilim insanı Chu Junhao, icadını Super Night of Science adlı sanal bir etkinlikte tanıttıktan sonra görüntüler internette viral oldu.
İnternette paylaşılan videolarda, iki asistanın eşlik ettiği bir adam, boyu ebatında bir çarşaf tutarken görülüyor.
Asistanlar yarı saydam malzemenin nasıl çalıştığını göstermek için ilk olarak çarşafı adamın bacaklarının önüne koyarak bacakların tam olarak görünmesini sağlıyor.
Daha sonra çarşafı 90 derece eğmeye devam ediyorlar ve izleyenleri şaşırtacak edecek bir şekilde, adamın vücudunun alt yarısının tamamen kaybolduğu görülüyor.
Indy100'de yer alan habere göre uzmanların, ışığı manipüle eden ve böylelikle görünmezlik izlenimi veren malzemeler kullanarak çalıştığı söyleniyor.