https://sputniknews.com.tr/20231209/besiktas-fenerbahce-icin-skor-yeni-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078241947.html

Beşiktaş-Fenerbahçe için skor: Yeni yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti

Beşiktaş-Fenerbahçe için skor: Yeni yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak. Google'ın yeni yapay zekası bu maçın skorunun tahmininde bulundu. Dünyayı kasıp... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T11:09+0300

2023-12-09T11:09+0300

2023-12-09T11:50+0300

spor

yapay zeka

derbi

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

bilgisayar

tahmin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_49ca69afa06a602fd93a9e4d35619b8f.jpg

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yapay zeka Bard'ın tahminine göre maçın skoru şimdiden belli.2 tahmin yaptıBard'ın tahminine göre Beşiktaş bu maçı kaybetmiyor. Birinci tahmin Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe şeklinde olurken, ikinci tahmini ise Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe şeklinde oldu.Maçta eksikler varFenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor.Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz. Siyah-beyazlı takımda ise 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

https://sputniknews.com.tr/20231208/cristiano-ronaldo-1200-macinda-868-golunu-atti-1078237417.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, derbi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), bilgisayar, tahmin