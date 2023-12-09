https://sputniknews.com.tr/20231209/besiktas-fenerbahce-icin-skor-yeni-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078241947.html
Beşiktaş-Fenerbahçe için skor: Yeni yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti
Beşiktaş-Fenerbahçe için skor: Yeni yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak. Google'ın yeni yapay zekası bu maçın skorunun tahmininde bulundu. Dünyayı kasıp... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T11:09+0300
2023-12-09T11:09+0300
2023-12-09T11:50+0300
spor
yapay zeka
derbi
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
bilgisayar
tahmin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_49ca69afa06a602fd93a9e4d35619b8f.jpg
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yapay zeka Bard'ın tahminine göre maçın skoru şimdiden belli.2 tahmin yaptıBard'ın tahminine göre Beşiktaş bu maçı kaybetmiyor. Birinci tahmin Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe şeklinde olurken, ikinci tahmini ise Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe şeklinde oldu.Maçta eksikler varFenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor.Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz. Siyah-beyazlı takımda ise 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.
https://sputniknews.com.tr/20231208/cristiano-ronaldo-1200-macinda-868-golunu-atti-1078237417.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_217:0:864:485_1920x0_80_0_0_50029486b4980f7ac827d17862960fc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yapay zeka, derbi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), bilgisayar, tahmin
yapay zeka, derbi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), bilgisayar, tahmin
Beşiktaş-Fenerbahçe için skor: Yeni yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti
11:09 09.12.2023 (güncellendi: 11:50 09.12.2023)
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak. Google'ın yeni yapay zekası bu maçın skorunun tahmininde bulundu. Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka teknolojisi futbol maçlarında da kullanılmaya başlandı.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yapay zeka Bard'ın tahminine göre maçın skoru şimdiden belli.
Bard'ın tahminine göre Beşiktaş bu maçı kaybetmiyor. Birinci tahmin Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe şeklinde olurken, ikinci tahmini ise Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe şeklinde oldu.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.
İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor.
Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz. Siyah-beyazlı takımda ise 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.