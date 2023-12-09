https://sputniknews.com.tr/20231209/besiktas-fenerbahce-derbisinde-surpriz-tercihler-macin-muhtemel-11i-ve-var-hakemi-belli-oldu-1078249296.html

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler: Maçın muhtemel 11'i ve VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler: Maçın muhtemel 11'i ve VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. İki takımın da kazanmak... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T16:02+0300

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spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

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derbi

futbol

var

hakem

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Siyah-beyazlıların kazanarak liderlik yarışından kopmak istememesi, Fenerbahçe'nin ise kazanarak liderliği geri almayı hedeflediği bu zorlu maç öncesi nefesler tutulmuş durumda.Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin VAR hakemi koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.Beşiktaş'ta maçın başlamasına az bir süre kala Aboubakar ile ilgili gelen haber herkesi şaşırttı. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:Hasan Arat'ın ilk sınavıBeşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.En çok galibiyet Fenerbahçe'deİki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231209/besiktas-fenerbahce-icin-skor-yeni-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078241947.html

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