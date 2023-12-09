https://sputniknews.com.tr/20231209/besiktas-fenerbahce-derbisinde-surpriz-tercihler-macin-muhtemel-11i-ve-var-hakemi-belli-oldu-1078249296.html
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler: Maçın muhtemel 11'i ve VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler: Maçın muhtemel 11'i ve VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. İki takımın da kazanmak... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T16:02+0300
2023-12-09T16:02+0300
2023-12-09T16:11+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
fenerbahçe
derbi
futbol
var
hakem
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Siyah-beyazlıların kazanarak liderlik yarışından kopmak istememesi, Fenerbahçe'nin ise kazanarak liderliği geri almayı hedeflediği bu zorlu maç öncesi nefesler tutulmuş durumda.Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin VAR hakemi koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.Beşiktaş'ta maçın başlamasına az bir süre kala Aboubakar ile ilgili gelen haber herkesi şaşırttı. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:Hasan Arat'ın ilk sınavıBeşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.En çok galibiyet Fenerbahçe'deİki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231209/besiktas-fenerbahce-icin-skor-yeni-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078241947.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, fenerbahçe, derbi, futbol, var, hakem
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, fenerbahçe, derbi, futbol, var, hakem
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler: Maçın muhtemel 11'i ve VAR hakemi belli oldu
16:02 09.12.2023 (güncellendi: 16:11 09.12.2023)
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı mücadelede ilk 11'ler yavaş yavaş belli oldu.
Siyah-beyazlıların kazanarak liderlik yarışından kopmak istememesi, Fenerbahçe'nin ise kazanarak liderliği geri almayı hedeflediği bu zorlu maç öncesi nefesler tutulmuş durumda.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin VAR hakemi koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.
Beşiktaş'ta maçın başlamasına az bir süre kala Aboubakar ile ilgili gelen haber herkesi şaşırttı. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Omar Colley, Umut Meraş, Necip, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Muleka, Rebic, Cenk Tosun.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.
Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.
En çok galibiyet Fenerbahçe'de
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.