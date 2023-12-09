'Ağabey tatlı bir kilo olsun' diyen hırsız tezgahtarın cüzdanını çaldı

İstanbul'ın Üsküdar ilçesindeki bir baklavacı dükkanına giren bir şahıs, tezgahtara şekerpare almak istediğini söyledi.



O esnada arkasını dönerek tatlıyı kutuya koymaya başlayan tezgahtarı gören hırsız, sandalyede ceketin asılı olduğunu gördü. Şahıs, yanında bulunan boş sandalyeye oturarak tezgahtarla konuşmaya devam etti.



Tam bu sırada eliyle ceketi yoklayan şahıs, el çabukluğuyla içerisinde bin 800 lira olan cüzdanı çalarak arka cebine koydu.



Şahıs, siparişini aldıktan sonra içinde para bulunan cüzdanla birlikte gözden kayboldu.



Yaşananlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.