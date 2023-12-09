https://sputniknews.com.tr/20231209/agabey-tatli-bir-kilo-olsun-diyen-hirsiz-tezgahtarin-cuzdanini-caldi-1078243492.html
'Ağabey tatlı bir kilo olsun' diyen hırsız tezgahtarın cüzdanını çaldı
'Ağabey tatlı bir kilo olsun' diyen hırsız tezgahtarın cüzdanını çaldı
Üsküdar’da bir baklavacıya giren bir şahıs, tatlı siparişini beklediği sırada tezgahtarın ceketinden el çabukluğuyla cüzdanını çaldı. Şahıs, cüzdanı arka... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T12:07+0300
2023-12-09T12:07+0300
2023-12-09T12:07+0300
yaşam
video
baklava
üsküdar
istanbul
hırsızlık
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İstanbul'ın Üsküdar ilçesindeki bir baklavacı dükkanına giren bir şahıs, tezgahtara şekerpare almak istediğini söyledi.O esnada arkasını dönerek tatlıyı kutuya koymaya başlayan tezgahtarı gören hırsız, sandalyede ceketin asılı olduğunu gördü. Şahıs, yanında bulunan boş sandalyeye oturarak tezgahtarla konuşmaya devam etti. Tam bu sırada eliyle ceketi yoklayan şahıs, el çabukluğuyla içerisinde bin 800 lira olan cüzdanı çalarak arka cebine koydu.Şahıs, siparişini aldıktan sonra içinde para bulunan cüzdanla birlikte gözden kayboldu. Yaşananlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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'Ağabey tatlı bir kilo olsun' diyen hırsız tezgahtarın cüzdanını çaldı
'Ağabey tatlı bir kilo olsun' diyen hırsız tezgahtarın cüzdanını çaldı
2023-12-09T12:07+0300
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Sputnik Türkiye
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video, baklava, üsküdar, istanbul, hırsızlık, видео
video, baklava, üsküdar, istanbul, hırsızlık, видео
'Ağabey tatlı bir kilo olsun' diyen hırsız tezgahtarın cüzdanını çaldı
Üsküdar’da bir baklavacıya giren bir şahıs, tatlı siparişini beklediği sırada tezgahtarın ceketinden el çabukluğuyla cüzdanını çaldı. Şahıs, cüzdanı arka cebine koyduktan sonra sipariş verdiği tatlıyı bekledi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul'ın Üsküdar ilçesindeki bir baklavacı dükkanına giren bir şahıs, tezgahtara şekerpare almak istediğini söyledi.
O esnada arkasını dönerek tatlıyı kutuya koymaya başlayan tezgahtarı gören hırsız, sandalyede ceketin asılı olduğunu gördü. Şahıs, yanında bulunan boş sandalyeye oturarak tezgahtarla konuşmaya devam etti.
Tam bu sırada eliyle ceketi yoklayan şahıs, el çabukluğuyla içerisinde bin 800 lira olan cüzdanı çalarak arka cebine koydu.
Şahıs, siparişini aldıktan sonra içinde para bulunan cüzdanla birlikte gözden kayboldu.
Yaşananlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.