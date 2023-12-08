Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka dünya piyasalarını 7 trilyon dolar büyütecek... En çok hangi iş kolları etkilenecek?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Türker: Yastık altında tutulan dolar ABD’ye sıfır faizli kredi anlamına gelir
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Hint medyası: ‘Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor’
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir’
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD’deki konuşmasını iptal etti’
18:09
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçaklarını üretebilir’
18:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231208/ziraat-turkiye-kupasinda-5-tur-eslesmeleri-belli-oldu-1078225889.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T15:55+0300
2023-12-08T15:55+0300
spor
ziraat türkiye kupası
galatasaray
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104123/89/1041238921_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_59db735c87fa4822c34be4b039902d0f.jpg
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 takımın yer alacağı 5. Tur kura çekimi sona erdi.Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı.İşte 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanacak eşleşmeler:EMS Yapı Sivasspor- KeçiörensporCorenden Alanyaspor - Yılport SamsunsporGaziantepspor- Bodrum FKBeşiktaş - EyüpsporKaragümrük - Tuna Tarım KırklarelisporFenerbahçe - Adanaspor AŞTrabzonspor - Manisa FKYukatel Adana Demirspor - Anagold 24 ErzincansporTümosan Konyaspor - Göztepe AŞKasımpaşa - Teksüt BandırmasporKayserispor - GençlerbirliğiBitexen Antalyaspor - PendiksporGalatasaray - ÜmraniyesporAtakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞRams Başakşehir - BolusporMKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ
https://sputniknews.com.tr/20231207/besiktas-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1078172600.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104123/89/1041238921_0:0:901:676_1920x0_80_0_0_6793fc958c1d3ae57109a234eafaeae2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ziraat türkiye kupası, galatasaray, fenerbahçe
ziraat türkiye kupası, galatasaray, fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

15:55 08.12.2023
© AAZiraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 takımın yer alacağı 5. Tur kura çekimi sona erdi.
Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı.
İşte 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanacak eşleşmeler:
EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor
Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor
Gaziantepspor- Bodrum FK
Beşiktaş - Eyüpspor
Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor
Fenerbahçe - Adanaspor AŞ
Trabzonspor - Manisa FK
Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor
Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ
Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Bitexen Antalyaspor - Pendikspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ
Rams Başakşehir - Boluspor
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
SPOR
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Dün, 12:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала