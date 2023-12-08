https://sputniknews.com.tr/20231208/ziraat-turkiye-kupasinda-5-tur-eslesmeleri-belli-oldu-1078225889.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T15:55+0300
2023-12-08T15:55+0300
2023-12-08T15:55+0300
spor
ziraat türkiye kupası
galatasaray
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104123/89/1041238921_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_59db735c87fa4822c34be4b039902d0f.jpg
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 takımın yer alacağı 5. Tur kura çekimi sona erdi.Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı.İşte 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanacak eşleşmeler:EMS Yapı Sivasspor- KeçiörensporCorenden Alanyaspor - Yılport SamsunsporGaziantepspor- Bodrum FKBeşiktaş - EyüpsporKaragümrük - Tuna Tarım KırklarelisporFenerbahçe - Adanaspor AŞTrabzonspor - Manisa FKYukatel Adana Demirspor - Anagold 24 ErzincansporTümosan Konyaspor - Göztepe AŞKasımpaşa - Teksüt BandırmasporKayserispor - GençlerbirliğiBitexen Antalyaspor - PendiksporGalatasaray - ÜmraniyesporAtakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞRams Başakşehir - BolusporMKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ
https://sputniknews.com.tr/20231207/besiktas-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1078172600.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104123/89/1041238921_0:0:901:676_1920x0_80_0_0_6793fc958c1d3ae57109a234eafaeae2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ziraat türkiye kupası, galatasaray, fenerbahçe
ziraat türkiye kupası, galatasaray, fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 takımın yer alacağı 5. Tur kura çekimi sona erdi.
Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı.
İşte 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanacak eşleşmeler:
EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor
Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor
Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor
Fenerbahçe - Adanaspor AŞ
Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor
Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ
Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Bitexen Antalyaspor - Pendikspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ
Rams Başakşehir - Boluspor
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ