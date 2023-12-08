https://sputniknews.com.tr/20231208/ziraat-turkiye-kupasinda-5-tur-eslesmeleri-belli-oldu-1078225889.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

ziraat türkiye kupası

galatasaray

fenerbahçe

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 takımın yer alacağı 5. Tur kura çekimi sona erdi.Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı.İşte 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanacak eşleşmeler:EMS Yapı Sivasspor- KeçiörensporCorenden Alanyaspor - Yılport SamsunsporGaziantepspor- Bodrum FKBeşiktaş - EyüpsporKaragümrük - Tuna Tarım KırklarelisporFenerbahçe - Adanaspor AŞTrabzonspor - Manisa FKYukatel Adana Demirspor - Anagold 24 ErzincansporTümosan Konyaspor - Göztepe AŞKasımpaşa - Teksüt BandırmasporKayserispor - GençlerbirliğiBitexen Antalyaspor - PendiksporGalatasaray - ÜmraniyesporAtakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞRams Başakşehir - BolusporMKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ

https://sputniknews.com.tr/20231207/besiktas-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1078172600.html

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