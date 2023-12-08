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https://sputniknews.com.tr/20231208/yunan-bakan-gerapetritis-devlet-baskanlarina-her-zaman-gereken-saygiyi-gosterecegim-1078228421.html
Yunan Bakan Gerapetritis: Devlet Başkanlarına her zaman gereken saygıyı göstereceğim
Yunan Bakan Gerapetritis: Devlet Başkanlarına her zaman gereken saygıyı göstereceğim
Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Yunanistan Cumhurbaşkanlığına gelişi sırasında eğilerek karşılaması... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T17:39+0300
2023-12-08T17:39+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
yunanistan
türkiye
türkiye-yunanistan ilişkileri
katerina sakellaropoulou
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinde başkent Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya gelmiş, görüşmede Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis de hazır bulunmuştu.Erdoğan ve Sakellaropoulou’nun Cumhurbaşkanlığı binasında görüşmeye geçtiği sırada Yunan Bakan’ın Erdoğan’ı eğilerek selamlaması dikkat çekti. Yunan Bakanın, Erdoğan’ı selamlama şekli Yunan medyasında büyük yankı uyandırırken Bakan Gerapetritis, konuya CNBC kanalına verdiği röportajda değindi. Gerapetritis, Erdoğan’ı eğilerek selamlamasına, “Yunanistan'da Türkiye ile yürüttüğümüz yaklaşıma karşı çıkan sesler olduğunu anladığımı ifade etmek isterim. Her türlü bakış açısını kabul edebilirim ancak, ülke için yapıcı olan bu ziyarete gölge düşürme çabasını anlayamıyorum. Şunu vurgulamak isterim. Bugün de olduğu gibi Devlet Başkanlarına her zaman gereken saygıyı göstereceğim. Bildiğiniz gibi sabah saatlerinde Erdoğan’ı karşıladım ve görüntüler her şeyi anlaşıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/erdogan-yunanistana-it-dalaslarini-bitirelim-dedik-1078217183.html
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recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye, türkiye-yunanistan ilişkileri, katerina sakellaropoulou
recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye, türkiye-yunanistan ilişkileri, katerina sakellaropoulou

Yunan Bakan Gerapetritis: Devlet Başkanlarına her zaman gereken saygıyı göstereceğim

17:39 08.12.2023
© AP Photo / Michael VaraklasRecep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da
Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Michael Varaklas
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Yunanistan Cumhurbaşkanlığına gelişi sırasında eğilerek karşılaması gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinde başkent Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya gelmiş, görüşmede Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis de hazır bulunmuştu.
Erdoğan ve Sakellaropoulou’nun Cumhurbaşkanlığı binasında görüşmeye geçtiği sırada Yunan Bakan’ın Erdoğan’ı eğilerek selamlaması dikkat çekti. Yunan Bakanın, Erdoğan’ı selamlama şekli Yunan medyasında büyük yankı uyandırırken Bakan Gerapetritis, konuya CNBC kanalına verdiği röportajda değindi. Gerapetritis, Erdoğan’ı eğilerek selamlamasına, “Yunanistan'da Türkiye ile yürüttüğümüz yaklaşıma karşı çıkan sesler olduğunu anladığımı ifade etmek isterim. Her türlü bakış açısını kabul edebilirim ancak, ülke için yapıcı olan bu ziyarete gölge düşürme çabasını anlayamıyorum. Şunu vurgulamak isterim. Bugün de olduğu gibi Devlet Başkanlarına her zaman gereken saygıyı göstereceğim. Bildiğiniz gibi sabah saatlerinde Erdoğan’ı karşıladım ve görüntüler her şeyi anlaşıyor” ifadelerini kullandı.
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