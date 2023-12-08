https://sputniknews.com.tr/20231208/pentagon-israile-gazeteciler-dahil-sivillerin-korunmasi-yasalarina-uyma-cagrimizi-surduruyoruz-1078204833.html

Pentagon: İsrail'e, gazeteciler dahil sivillerin korunması yasalarına uyma çağrımızı sürdürüyoruz

Pentagon: İsrail'e, gazeteciler dahil sivillerin korunması yasalarına uyma çağrımızı sürdürüyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'i, uluslararası savaş ve insani hukuk ile basın mensupları da dahil olmak üzere, masum sivillerin korunması yasalarına... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T01:37+0300

2023-12-08T01:37+0300

2023-12-08T01:37+0300

pentagon

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh’e, günlük basın toplantısında ekimde Lübnan’da İsrail ateşi ile hayatını kaybeden gazeteciler ile ilgili yayınlanan raporlar soruldu.Söz konusu raporlar için değerlendirmede bulunamayacağını belirten Singh, İsrailli yetkililerle yaptıkları görüşmelerde, askeri operasyonlarının “hedefe yönelik” olması konusunda çağrılarına devam ettiklerini söylemekle yetindi.Singh, “İsrail'i, silahlı çatışma ve insani hukuk yasaları ile basın mensupları da dahil olmak üzere, masum sivillerin korunması yasalarını desteklemeye çağırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü, AFP ve Reuters haber ajansları, dün Lübnanlı gazeteci İsam Abdullah'ın 13 Ekim'de ölümüne yol açan saldırının "İsrail tarafından gerçekleştirildiğini" kanıtlayan raporlar yayınlamıştı.Raporlardaki kanıtların, İsrail güçlerinin saldırdıkları grubun gazeteci olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini güçlü bir şekilde gösterdiği, saldırının bariz şekilde görünen gazeteci grubuna yönelik yasa dışı ve kasıtlı bir saldırı olduğu sonucunun çıkarıldığı dile getirilmişti.Raporların açıklandığı basın toplantısında, "İsam Abdullah'ın öldürülmesi ve diğer 6 gazetecinin yaralanmasından sorumlu olanlar hesap vermeli. Hiçbir gazeteci sırf işini yaptığı için hedef alınmamalı veya öldürülmemelidir. İsrail'in gazetecileri öldürmesine ve onlara saldırmasına izin verilmemelidir. Bu ölümcül saldırıyla ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmalı” çağrısı yapılmıştı.Ne olmuştu?İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırındaki çatışmaları takip eden bir grup gazeteci 13 Ekim'de saldırıya uğramıştı.Saldırıda Lübnanlı gazeteci İsam Abdullah olay yerinde hayatını kaybetmiş, AFP kameramanı Christina Assi ve Dylan Collins, Al Jazeera muhabiri Carmen Joukhadar, kameraman Elie Brakhya ile Reuters'tan Tahir el Sudanı ve Maher Nazeh yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/israilli-esir-hamastan-degil-israilin-bizi-oldurebileceginden-korktuk-1078202808.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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