https://sputniknews.com.tr/20231208/meteorolojiden-marmara-uyarisi-kuvvetli-saganak-geliyor-1078227132.html
Meteoroloji'den Marmara uyarısı: 'Kuvvetli sağanak geliyor'
Meteoroloji'den Marmara uyarısı: 'Kuvvetli sağanak geliyor'
Marmara'nın doğusu için, kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T16:50+0300
2023-12-08T16:50+0300
2023-12-08T16:50+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Sakarya çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor.Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231208/kirmizi-et-fiyatlari-ile-ilgili-inceleme-baslatilmisti-uzmanlar-uyardi-yeni-zamlar-kapida-1078208216.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış
Meteoroloji'den Marmara uyarısı: 'Kuvvetli sağanak geliyor'
Marmara'nın doğusu için, kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Sakarya çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.