https://sputniknews.com.tr/20231208/meteorolojiden-marmara-uyarisi-kuvvetli-saganak-geliyor-1078227132.html

Meteoroloji'den Marmara uyarısı: 'Kuvvetli sağanak geliyor'

Meteoroloji'den Marmara uyarısı: 'Kuvvetli sağanak geliyor'

Marmara'nın doğusu için, kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T16:50+0300

2023-12-08T16:50+0300

2023-12-08T16:50+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Sakarya çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor.Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış