https://sputniknews.com.tr/20231208/kremlin-abdnin-rusyayi-kievin-sartlariyla-muzakereye-oturtma-plani-gercekci-degil-1078223134.html
Kremlin: ABD'nin Rusya'yı Kiev'in şartlarıyla müzakereye oturtma planı gerçekçi değil
Kremlin: ABD'nin Rusya'yı Kiev'in şartlarıyla müzakereye oturtma planı gerçekçi değil
ABD'nin Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtma planlarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T14:22+0300
2023-12-08T14:22+0300
2023-12-08T14:22+0300
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dmitriy peskov
kremlin
vladimir putin
ibrahim reisi
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ABD'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Feiner, Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtmak istediklerini açıklamıştı.Günlük basın toplantısında Feiner'in açıklamalarının gerçekçiliğiyle ilgili sorular alan Peskov, "Hayır, kesinlikle gerçek dışı" yanıtını verdi.Kiev'in ABD'nin önem verdiği temel hususun Ukrayna olmadığını anlaması gerektiğini söyleyen Peskov, ABD'lilerin birçok Ukraynalının canı pahasına olsa bile, her şeyden önce kendilerini önemsediklerinin altını çizdi.'Putin ve Reisi, İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı'Bu arada Peskov, dün Moskova'da Rus lider Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında yapılan görüşmede İsrail-Filistin çatışmasının ve ikili ortaklığın masaya yatırıldığını ifade etti.Putin ve Reisi arasındaki görüşmelerin son derece yoğun geçtiğini kaydeden Kremlin Sözcüsü, İsrail-Filistin çatışmasını ve geniş yelpazeye sahip ikili ortaklığı istişare eden tarafların diğer uluslararası meselelerde de saat ayarı yaptığını aktardı.'Putin, adaylık kararını gerekli gördüğünü açıklayacak'Peskov, devlet başkanlığı seçim tarihinin 17 Mart 2024 olarak kesinleşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aday olup olmayacağı Rusya gündeminde önemli yer tutuyor.Kremlin Sözcüsü, sorular karşısında Putin'in adaylıkla ilgili kararını gerekli gördüğünde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/putin-askerlerimiz-bati-techizatlarinin-yok-edilemezligi-efsanesini-tamamen-ortadan-kaldirdi-1078222632.html
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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, ibrahim reisi, rusya, iran
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, ibrahim reisi, rusya, iran
Kremlin: ABD'nin Rusya'yı Kiev'in şartlarıyla müzakereye oturtma planı gerçekçi değil
ABD'nin Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtma planlarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun kesinlikle gerçekçi olmadığını vurguladı.
ABD'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Feiner, Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtmak istediklerini açıklamıştı.
Günlük basın toplantısında Feiner'in açıklamalarının gerçekçiliğiyle ilgili sorular alan Peskov, "Hayır, kesinlikle gerçek dışı" yanıtını verdi.
Kiev'in ABD'nin önem verdiği temel hususun Ukrayna olmadığını anlaması gerektiğini söyleyen Peskov, ABD'lilerin birçok Ukraynalının canı pahasına olsa bile, her şeyden önce kendilerini önemsediklerinin altını çizdi.
'Putin ve Reisi, İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı'
Bu arada Peskov, dün Moskova'da Rus lider Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında yapılan görüşmede İsrail-Filistin çatışmasının ve ikili ortaklığın masaya yatırıldığını ifade etti.
Putin ve Reisi arasındaki görüşmelerin son derece yoğun geçtiğini kaydeden Kremlin Sözcüsü, İsrail-Filistin çatışmasını ve geniş yelpazeye sahip ikili ortaklığı istişare eden tarafların diğer uluslararası meselelerde de saat ayarı yaptığını aktardı.
'Putin, adaylık kararını gerekli gördüğünü açıklayacak'
Peskov, devlet başkanlığı seçim tarihinin 17 Mart 2024 olarak kesinleşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aday olup olmayacağı Rusya gündeminde önemli yer tutuyor.
Kremlin Sözcüsü, sorular karşısında Putin'in adaylıkla ilgili kararını gerekli gördüğünde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.