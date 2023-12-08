Kremlin: ABD'nin Rusya'yı Kiev'in şartlarıyla müzakereye oturtma planı gerçekçi değil

Türkiye
SON DAKİKA | Vladimir Putin başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka dünya piyasalarını 7 trilyon dolar büyütecek... En çok hangi iş kolları etkilenecek?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Türker: Yastık altında tutulan dolar ABD’ye sıfır faizli kredi anlamına gelir
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD’deki konuşmasını iptal etti’
15:12
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçaklarını üretebilir’
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Hint medyası: ‘Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor’
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir’
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231208/kremlin-abdnin-rusyayi-kievin-sartlariyla-muzakereye-oturtma-plani-gercekci-degil-1078223134.html
Kremlin: ABD'nin Rusya'yı Kiev'in şartlarıyla müzakereye oturtma planı gerçekçi değil
Kremlin: ABD'nin Rusya'yı Kiev'in şartlarıyla müzakereye oturtma planı gerçekçi değil
ABD'nin Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtma planlarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T14:22+0300
2023-12-08T14:22+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
vladimir putin
ibrahim reisi
rusya
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077074529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01758c51cf7bcf03a5cbf371e5b983c3.jpg
ABD'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Feiner, Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtmak istediklerini açıklamıştı.Günlük basın toplantısında Feiner'in açıklamalarının gerçekçiliğiyle ilgili sorular alan Peskov, "Hayır, kesinlikle gerçek dışı" yanıtını verdi.Kiev'in ABD'nin önem verdiği temel hususun Ukrayna olmadığını anlaması gerektiğini söyleyen Peskov, ABD'lilerin birçok Ukraynalının canı pahasına olsa bile, her şeyden önce kendilerini önemsediklerinin altını çizdi.'Putin ve Reisi, İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı'Bu arada Peskov, dün Moskova'da Rus lider Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında yapılan görüşmede İsrail-Filistin çatışmasının ve ikili ortaklığın masaya yatırıldığını ifade etti.Putin ve Reisi arasındaki görüşmelerin son derece yoğun geçtiğini kaydeden Kremlin Sözcüsü, İsrail-Filistin çatışmasını ve geniş yelpazeye sahip ikili ortaklığı istişare eden tarafların diğer uluslararası meselelerde de saat ayarı yaptığını aktardı.'Putin, adaylık kararını gerekli gördüğünü açıklayacak'Peskov, devlet başkanlığı seçim tarihinin 17 Mart 2024 olarak kesinleşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aday olup olmayacağı Rusya gündeminde önemli yer tutuyor.Kremlin Sözcüsü, sorular karşısında Putin'in adaylıkla ilgili kararını gerekli gördüğünde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/putin-askerlerimiz-bati-techizatlarinin-yok-edilemezligi-efsanesini-tamamen-ortadan-kaldirdi-1078222632.html
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077074529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ece07328c04496deca307820e45d1e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, ibrahim reisi, rusya, iran
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, ibrahim reisi, rusya, iran

Kremlin: ABD'nin Rusya'yı Kiev'in şartlarıyla müzakereye oturtma planı gerçekçi değil

14:22 08.12.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
ABD'nin Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtma planlarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun kesinlikle gerçekçi olmadığını vurguladı.
ABD'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Feiner, Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtmak istediklerini açıklamıştı.
Günlük basın toplantısında Feiner'in açıklamalarının gerçekçiliğiyle ilgili sorular alan Peskov, "Hayır, kesinlikle gerçek dışı" yanıtını verdi.
Kiev'in ABD'nin önem verdiği temel hususun Ukrayna olmadığını anlaması gerektiğini söyleyen Peskov, ABD'lilerin birçok Ukraynalının canı pahasına olsa bile, her şeyden önce kendilerini önemsediklerinin altını çizdi.

'Putin ve Reisi, İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı'

Bu arada Peskov, dün Moskova'da Rus lider Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında yapılan görüşmede İsrail-Filistin çatışmasının ve ikili ortaklığın masaya yatırıldığını ifade etti.
Putin ve Reisi arasındaki görüşmelerin son derece yoğun geçtiğini kaydeden Kremlin Sözcüsü, İsrail-Filistin çatışmasını ve geniş yelpazeye sahip ikili ortaklığı istişare eden tarafların diğer uluslararası meselelerde de saat ayarı yaptığını aktardı.

'Putin, adaylık kararını gerekli gördüğünü açıklayacak'

Peskov, devlet başkanlığı seçim tarihinin 17 Mart 2024 olarak kesinleşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aday olup olmayacağı Rusya gündeminde önemli yer tutuyor.
Kremlin Sözcüsü, sorular karşısında Putin'in adaylıkla ilgili kararını gerekli gördüğünde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
Putin - Anavatanın Kahramanları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
DÜNYA
Putin: Askerlerimiz Batı teçhizatlarının 'yok edilemezliği efsanesini' tamamen ortadan kaldırdı
14:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала