Erdoğan'dan Batı'ya Gazze eleştirisi: 'Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın gazeteleri nerede?'
15:12 08.12.2023 (güncellendi: 15:53 08.12.2023)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güdümlü basın, halkın haber alma hakkı ve demokrasi için tehdittir. Medya mensuplarımızın fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde hiçbir mani bulunmuyor. Erdoğan'dan Batı'ya Gazze eleştirisi: 'Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın meşhur gazeteleri nerede?'" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “TRT World Forum 2023” programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Basın, kalemini ekranını küresel güçlere kiralamayan özgür basın, demokrasi açısından yeri doldurulamaz. Dördüncü kuvvet basındır.
Güdümlü basın, halkın haber alma hakkı ve demokrasi için tehdittir.
Darbeye alkış tutan bir medya yapısı ile karşı karşıyaydık.
Postallı medya mensuplarını asla unutmayacağız. Kalemini güç odaklarına verenlerin saldırılarına İBB başkanlığımızdan itibaren defalarca maruz kaldık. Muhtar bile olamaz manşetinden nice medya operasyonunun hedefi olduk. Bugüne manşetlerle çarpışa çarpışa geldik.
Bugün medyamız 2002'den daha zengin ve çoğulcu yapıya sahiptir. İsteyen istediğini yazabilmektedir. Muhalif fark etmez, medya mensuplarımızın fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde hiçbir mani bulunmuyor.
Küresel medya kartelleri, Gazze'deki vahşeti gözlerden kaçırmaya, Hamas bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır.