Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güdümlü basın, halkın haber alma hakkı ve demokrasi için tehdittir. Medya mensuplarımızın fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

Erdoğan'dan Batı'ya Gazze eleştirisi: 'Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın gazeteleri nerede?'

© AA / Utku Uçrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan © AA / Utku Uçrak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güdümlü basın, halkın haber alma hakkı ve demokrasi için tehdittir. Medya mensuplarımızın fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde hiçbir mani bulunmuyor. Erdoğan'dan Batı'ya Gazze eleştirisi: 'Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın meşhur gazeteleri nerede?'" dedi.