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Dolar/TL rekor seviyeyi test etti
Dolar/TL rekor seviyeyi test etti
1 dolar 29 TL oldu. Kısa süre 29 liradaki seyrini sürdüren dolar şu sıralarda 28.98 liradan işlem görüyor. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
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Dolar/TL rekor seviyeyi test etti
16:16 08.12.2023
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Dolar/TL
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1 dolar 29 TL oldu. Kısa süre 29 liradaki seyrini sürdüren dolar şu sıralarda 28.98 liradan işlem görüyor.
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