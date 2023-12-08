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FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
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Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
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11:10
9 dk
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Ekonomide neler oluyor?
11:30
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Dolar/TL rekor seviyeyi test etti
Dolar/TL rekor seviyeyi test etti
1 dolar 29 TL oldu. Kısa süre 29 liradaki seyrini sürdüren dolar şu sıralarda 28.98 liradan işlem görüyor. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
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Dolar/TL rekor seviyeyi test etti

16:16 08.12.2023
© AADolar/TL
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
1 dolar 29 TL oldu. Kısa süre 29 liradaki seyrini sürdüren dolar şu sıralarda 28.98 liradan işlem görüyor.
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