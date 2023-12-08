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'Cübbeli Ahmet' mesleğini açıkladı: YouTuber'ım
'Cübbeli Ahmet' mesleğini açıkladı: YouTuber'ım
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ahmet Mahmut Ünlü, “ne iş yaptığı” sorusuna “YouTuber” olarak yanıt verdi... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T19:48+0300
2023-12-08T19:48+0300
türkiye
cübbeli ahmet hoca
ahmet mahmut ünlü
youtuber
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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine açılan hakaret davası dosyasında yer alan bilgilere göre hem yeni mesleğini hem de aylık kazancını açıkladı.OdaTv'de yer alan habere göre; eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in, Ünlü’ye açtığı hakaret davası dosyasına “mali durum araştırma tutanağı” girdi.Tutanağa göre “Cübbeli Ahmet” “ne iş yaptığı” sorusuna “YouTuber” olarak yanıt verdi. Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube'dan aylık gelirinin 55 bin TL olduğunu açıklarken kitap yazarı da olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını ifade etti. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye, Ahmet Mahmut Ünlü, eğitim durumu da “medrese eğitimi” olarak yazıldı. Ne olmuştu?Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in depremzedelerle alakalı sözlerini 'din ve devlet düşmanlığı' olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231130/cubbeli-ahmet-mansur-yavasa-hakaretten-ifade-verdi-1077950639.html
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cübbeli ahmet hoca, ahmet mahmut ünlü, youtuber, youtube, kitap
cübbeli ahmet hoca, ahmet mahmut ünlü, youtuber, youtube, kitap

'Cübbeli Ahmet' mesleğini açıkladı: YouTuber'ım

19:48 08.12.2023
© AACübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
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'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ahmet Mahmut Ünlü, “ne iş yaptığı” sorusuna “YouTuber” olarak yanıt verdi. Ünlü YouTube aylık gelirini 55 bin olarak açıkladı.
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine açılan hakaret davası dosyasında yer alan bilgilere göre hem yeni mesleğini hem de aylık kazancını açıkladı.
OdaTv'de yer alan habere göre; eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in, Ünlü’ye açtığı hakaret davası dosyasına “mali durum araştırma tutanağı” girdi.
Tutanağa göre “Cübbeli Ahmet” “ne iş yaptığı” sorusuna “YouTuber” olarak yanıt verdi.
Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube'dan aylık gelirinin 55 bin TL olduğunu açıklarken kitap yazarı da olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını ifade etti.
Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye, Ahmet Mahmut Ünlü, eğitim durumu da “medrese eğitimi” olarak yazıldı.

Ne olmuştu?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in depremzedelerle alakalı sözlerini 'din ve devlet düşmanlığı' olarak nitelendirmişti.
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
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