Ankara'da alt geçitlere su baskını algılama sistemi: Trafik duracak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231208/ankarada-alt-gecitlere-su-baskini-algilama-sistemi-trafik-duracak-1078210607.html
Ankara'da alt geçitlere su baskını algılama sistemi: Trafik duracak
Ankara'da alt geçitlere su baskını algılama sistemi: Trafik duracak
Ankara'daki 15 alt geçide su baskını riskine karşı merkeze uyarı gönderip trafik akışını durduracak sistem kurulması için çalışma başlatıldı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T10:51+0300
2023-12-08T10:51+0300
türkiye
ankara
alt geçit
sağanak
sel
abb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078211275_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_a2615ba4135bd07dcdaa821e508fab97.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, şiddetli yağış ve hava koşulları nedeniyle meydana gelen riskleri önlemek amacıyla kentteki 15 alt geçide su baskını algılama sistemi kuracak.Sistem kapsamında, belirlenen alt geçitlere 116 analiz özellikli kamera, 116 su seviyesi ölçme sensörü yerleştirilecek.Su seviyesi ölçme sensörleri ile şiddetli yağmur yağışları sırasında alt geçitlerin içerisinde birikebilecek suyun yükseklik seviyesi ölçülecek.Çalışma kapsamında oluşturulacak Merkezi İzleme Sistemi'nde ABB'nin ilgili birimleri kameralar aracılığıyla alt geçit içindeki su seviyesini anlık olarak izleyebilecek.Sistem, sensörler aracılığıyla 10, 20 ve 35 santimetreden yüksek su seviyelerine yönelik uyarı verecek ve her seviye için ayrı müdahale senaryosu devreye girecek. Kamera üzerinden takip edilecek alt geçitlerde algılanan su seviyesi 10 santimetre yükseklikteyken "birincil", 20 santimetreyi geçmesi halinde "ikincil" uyarı iletilecek.Su seviyesinin 35 santimetreden yüksek olması durumunda ise izleme ekranında "üçüncül" uyarıya geçilecek ve alt geçitlerin girişlerine konumlandırılacak sinyalizasyon lambaları kırmızıya dönerek trafiği motorlu taşıtlara kapatacak.Sinyalizasyon lambalarının aktif edilmesinin ardından devreye girecek görüntü analiz sistemiyle alt geçitte bir aracın mahsur kalması durumuna karşı da merkeze uyarı verilecek.Nerelerde kurulacak?Çalışmanın hayata geçirileceği 5 ilçedeki alt geçitler şöyle:Sistemin kurulması için 10 Ocak 2024'te ihale düzenlenecek.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078211275_54:0:526:354_1920x0_80_0_0_e01cb450bf7bca3a8bee8c737a1ea94c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, alt geçit, sağanak, sel, abb
ankara, alt geçit, sağanak, sel, abb

Ankara'da alt geçitlere su baskını algılama sistemi: Trafik duracak

10:51 08.12.2023
© İHAAnkara'da alt geçitler
Ankara'da alt geçitler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© İHA
Abone ol
Ankara'daki 15 alt geçide su baskını riskine karşı merkeze uyarı gönderip trafik akışını durduracak sistem kurulması için çalışma başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, şiddetli yağış ve hava koşulları nedeniyle meydana gelen riskleri önlemek amacıyla kentteki 15 alt geçide su baskını algılama sistemi kuracak.
Sistem kapsamında, belirlenen alt geçitlere 116 analiz özellikli kamera, 116 su seviyesi ölçme sensörü yerleştirilecek.
Su seviyesi ölçme sensörleri ile şiddetli yağmur yağışları sırasında alt geçitlerin içerisinde birikebilecek suyun yükseklik seviyesi ölçülecek.
Çalışma kapsamında oluşturulacak Merkezi İzleme Sistemi'nde ABB'nin ilgili birimleri kameralar aracılığıyla alt geçit içindeki su seviyesini anlık olarak izleyebilecek.
Sistem, sensörler aracılığıyla 10, 20 ve 35 santimetreden yüksek su seviyelerine yönelik uyarı verecek ve her seviye için ayrı müdahale senaryosu devreye girecek. Kamera üzerinden takip edilecek alt geçitlerde algılanan su seviyesi 10 santimetre yükseklikteyken "birincil", 20 santimetreyi geçmesi halinde "ikincil" uyarı iletilecek.
Su seviyesinin 35 santimetreden yüksek olması durumunda ise izleme ekranında "üçüncül" uyarıya geçilecek ve alt geçitlerin girişlerine konumlandırılacak sinyalizasyon lambaları kırmızıya dönerek trafiği motorlu taşıtlara kapatacak.
Sinyalizasyon lambalarının aktif edilmesinin ardından devreye girecek görüntü analiz sistemiyle alt geçitte bir aracın mahsur kalması durumuna karşı da merkeze uyarı verilecek.

Nerelerde kurulacak?

Çalışmanın hayata geçirileceği 5 ilçedeki alt geçitler şöyle:
"Tandoğan, Hipodrom Caddesi-Gar, Mustafa Tuna, Siteler, Şaşmaz Köprülü Kavşağı, Jandarma Köprülü Kavşağı, Konutkent Köprülü Kavşağı, Yavuz Sultan Selim, Çetin Emeç Bulvarı-Polis Evi önü, Çetin Emeç Bulvarı-Ceyhun Atuf Kansu Caddesi kesişimi, Mevlana Bulvarı-Taurus AVM önü, Bilkent Bulvarı-ODTÜ Kampüsü A-8 kapısı kesişimi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-AOÇ kesişimi, Anadolu Bulvarı-Tüvtürk önü, Batı Bulvarı-Şaşmaz Bulvarı kesişimi"
Sistemin kurulması için 10 Ocak 2024'te ihale düzenlenecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала