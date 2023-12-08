https://sputniknews.com.tr/20231208/altin-fiyatlarinda-yukselis-durdu-mu-1078209243.html
Altın fiyatlarında yükseliş durdu mu?
Altın fiyatlarında yükseliş durdu mu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9480 liradan, euro 31,2350 liradan güne başladı. Son iki hafta yükseliş eğiliminde olan altın ise haftayı sakin tamamladı... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T10:18+0300
2023-12-08T10:18+0300
2023-12-08T10:18+0300
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Serbest piyasada 28,9460 liradan alınan dolar, 28,9480 liradan satılıyor. 31,2330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,2350 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9320 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1680 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 891 lira, çeyrek altın 3 bin 63 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 215 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 30 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.967 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.80 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.80 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 43 bin 391 dolar seviyesinde seyrediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231207/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1078162283.html
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Altın fiyatlarında yükseliş durdu mu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9480 liradan, euro 31,2350 liradan güne başladı. Son iki hafta yükseliş eğiliminde olan altın ise haftayı sakin tamamladı. Gram altın bin 891 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 28,9460 liradan alınan dolar, 28,9480 liradan satılıyor. 31,2330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,2350 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,9320 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1680 lira olmuştu.
Gram altın bin 891 lira, çeyrek altın 3 bin 63 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 215 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 30 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.967 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 75.80 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.80 dolardan işlem görüyor.
En yaygın kripto para birimi Bitcoin 43 bin 391 dolar seviyesinde seyrediyor.