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https://sputniknews.com.tr/20231208/altin-fiyatlarinda-yukselis-durdu-mu-1078209243.html
Altın fiyatlarında yükseliş durdu mu?
Altın fiyatlarında yükseliş durdu mu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9480 liradan, euro 31,2350 liradan güne başladı. Son iki hafta yükseliş eğiliminde olan altın ise haftayı sakin tamamladı... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 28,9460 liradan alınan dolar, 28,9480 liradan satılıyor. 31,2330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,2350 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9320 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1680 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 891 lira, çeyrek altın 3 bin 63 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 215 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 30 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.967 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.80 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.80 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 43 bin 391 dolar seviyesinde seyrediyor.
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dolar ne kadar,dolar son dakika,gram altın rekor,gram altın son dakika,altın fiyatları rekor,altın fiyatları,euro ne kadar,dolat tl kaç lira,dolar rekor,bitcoin, ethereum ve altcoin’lerde son durum ne? 4 aralık 2023 btc,dogecoin ve xrp kaç dolar/tl oldu?,altın yükselecek mi

Altın fiyatlarında yükseliş durdu mu?

10:18 08.12.2023
© AAçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,9480 liradan, euro 31,2350 liradan güne başladı. Son iki hafta yükseliş eğiliminde olan altın ise haftayı sakin tamamladı. Gram altın bin 891 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 28,9460 liradan alınan dolar, 28,9480 liradan satılıyor. 31,2330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,2350 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,9320 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1680 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 891 lira, çeyrek altın 3 bin 63 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 215 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 30 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.967 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 75.80 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.80 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 43 bin 391 dolar seviyesinde seyrediyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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Dolar ve euroda son durum ne?
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