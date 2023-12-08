Abdulkadir Selvi: MİT ile MOSSAD arasında casuslar savaşı mı yaşanacak?

"Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığı eylem MOSSAD’ın imajını sarstı. Hatta alay konusu olmasına neden oldu. Netanyahu kendini kurtarmak, MOSSAD bozulan imajını düzeltmek için bu tür açıklamalar yapıyor ama bunun bedeli çok ağır olabilir. Çünkü ne MOSSAD eski MOSSAD ne MİT eski MİT Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığı eylemin istihbaratını alamayan MOSSAD rehinelerin kurtarılması konusunda MİT’ten yardım istemiş. Rehinelerin kurtarılması için Katar, Mısır ve ABD ile yoğun bir müzakere yürüten MİT, geçici ateşkes sürecinde Hamas’ın rehinelerin bir bölümünün bırakılmasını sağlamıştı. MOSSAD bunun üzerine MİT’e teşekkür üzerine teşekkür etmiş. 2022 yılında MİT ile İstanbul Emniyeti ortak bir operasyon yaparak İsrailli bir turist kafilesine yönelik İran istihbaratının suikast girişimi önlemişti. İran ajanları silahları ile kıskıvrak yakalanmış, İsrailli turist kafilesi MİT’in zırhlı araçları ile uçağa yerleştirilip burunları kanamadan İsrail’e gönderilmişti. MOSSAD bunun üzerine MİT’e çok ama çok teşekkür etmiş. Demem o ki İsrail Türkiye’yi Türkiye İsrail’i, MOSSAD MİT’i, MİT MOSSAD’ı iyi tanır. Eğer buna rağmen MOSSAD bir çılgınlık yapmaya kalkışırsa sonucuna da katlanır. Gerisini Netanyahu ve MOSSAD düşünsün."