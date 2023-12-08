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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde roketlerle hedef alındı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü. Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyulurken, binadan siren sesleri yükseldi.Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yaralı ve hasar olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.İsrail-Filistin çatışmasından sonra saldırılar arttıABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.
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abd, irak işgali, bağdat, abd büyükelçiliği, patrick ryder, suriye, irak, roket, saldırı
abd, irak işgali, bağdat, abd büyükelçiliği, patrick ryder, suriye, irak, roket, saldırı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

11:16 08.12.2023
© AFP 2023 / JOEL ROBINE01 Mayıs 1991'de bir ABD askeri, meslektaşının Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in kurşunlanmış devasa bir grafiti portresinin önünde poz verirken fotoğrafını çekiyor
01 Mayıs 1991'de bir ABD askeri, meslektaşının Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in kurşunlanmış devasa bir grafiti portresinin önünde poz verirken fotoğrafını çekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / JOEL ROBINE
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Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde roketlerle hedef alındı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü. Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyulurken, binadan siren sesleri yükseldi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yaralı ve hasar olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail-Filistin çatışmasından sonra saldırılar arttı

ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.
Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.
Iraklı Şii lider Sadr'a bağlı silahlı güçler, Irak güvenlik güçlerine roket ve havanlarla saldırırken görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
DÜNYA
Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı
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