https://sputniknews.com.tr/20231208/abdnin-bagdat-buyukelciligine-roketli-saldiri-1078212933.html
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde roketlerle hedef alındı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T11:16+0300
2023-12-08T11:16+0300
2023-12-08T11:16+0300
dünya
abd
irak işgali
bağdat
abd büyükelçiliği
patrick ryder
suriye
irak
roket
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069618959_0:201:2049:1353_1920x0_80_0_0_1d2895190c55b68b8aa45b80d971d975.jpg
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü. Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyulurken, binadan siren sesleri yükseldi.Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yaralı ve hasar olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.İsrail-Filistin çatışmasından sonra saldırılar arttıABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/irak-ve-suriyedeki-abd-uslerine-saldiri-1078038049.html
suriye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069618959_36:0:2005:1477_1920x0_80_0_0_91a73518cb345c594c06f0b6814f58df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, irak işgali, bağdat, abd büyükelçiliği, patrick ryder, suriye, irak, roket, saldırı
abd, irak işgali, bağdat, abd büyükelçiliği, patrick ryder, suriye, irak, roket, saldırı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde roketlerle hedef alındı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü. Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyulurken, binadan siren sesleri yükseldi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yaralı ve hasar olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail-Filistin çatışmasından sonra saldırılar arttı
ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.
Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.