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https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-baskaninin-oglu-hakkinda-vergi-kacakciligi-suclamasiyla-dava-acildi-1078212347.html
ABD Başkanı'nın oğlu hakkında 'vergi kaçakçılığı' suçlamasıyla dava açıldı
ABD Başkanı'nın oğlu hakkında 'vergi kaçakçılığı' suçlamasıyla dava açıldı
Hunter Biden hakkında dokuz kez vergi ödememe suçlamasıyla dava açıldı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T11:09+0300
2023-12-08T11:09+0300
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abd
hunter biden
joe biden
seks
uyuşturucu
eskort
vergi kaçakçılığı
savcılık
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2016-2020 yılları arasında 1.4 milyon dolar vergi ödememekle suçlanıyor.Özel savcının hazırladığı iddianameye göre ABD Başkanı'nın oğlu dokuz ayrı suçtan yargılanıyor.İddianamede şu ifadeler yer aldı:Savcılık, "Sanık, en az 1.4 milyon dolar vergi ödememek için dört yıllık bir plana katıldı" diye yazdı.53 yaşındaki Hunter Bidendaha önce de vergi ödememekle suçlanmış, bir savunma anlaşması yapmış ancak mahkeme bunu onaylamamıştı. İsnat edilen miktar daha azdı ve savcılar 2017 ve 2018'de 100 bin dolardan fazla ödemediğini ve bu suçlamaların her biri için 12 ay hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230811/abd-baskaninin-oglu-hunter-biden-hakkindaki-sorusturmalara-ozel-savci-ataniyor-1074574669.html
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abd, hunter biden, joe biden, seks, uyuşturucu, eskort, vergi kaçakçılığı, savcılık
abd, hunter biden, joe biden, seks, uyuşturucu, eskort, vergi kaçakçılığı, savcılık

ABD Başkanı'nın oğlu hakkında 'vergi kaçakçılığı' suçlamasıyla dava açıldı

11:09 08.12.2023
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken
ABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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Hunter Biden hakkında dokuz kez vergi ödememe suçlamasıyla dava açıldı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2016-2020 yılları arasında 1.4 milyon dolar vergi ödememekle suçlanıyor.
Özel savcının hazırladığı iddianameye göre ABD Başkanı'nın oğlu dokuz ayrı suçtan yargılanıyor.
İddianamede şu ifadeler yer aldı:

Sanık vergi ödemek yerine savurgan bir yaşam tarzı için milyonlarca dolar harcadığı görülmektedir. 2016 ve 15 Ekim 2020 tarihleri arasında sanığın vergi ödemek yerine uyuşturucu, eskortlar ve kadınlar, lüks oteller, kiralık arabalar, kıyafetler ve diğer kişisel eşyalar için para harcadığı tespit edilmiştir.

Savcılık, "Sanık, en az 1.4 milyon dolar vergi ödememek için dört yıllık bir plana katıldı" diye yazdı.
53 yaşındaki Hunter Bidendaha önce de vergi ödememekle suçlanmış, bir savunma anlaşması yapmış ancak mahkeme bunu onaylamamıştı. İsnat edilen miktar daha azdı ve savcılar 2017 ve 2018'de 100 bin dolardan fazla ödemediğini ve bu suçlamaların her biri için 12 ay hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söylemişti.
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
DÜNYA
ABD Başkanı'nın oğlu Hunter Biden hakkındaki soruşturmalara özel savcı atanıyor
11 Ağustos, 20:39
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