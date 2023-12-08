https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-baskaninin-oglu-hakkinda-vergi-kacakciligi-suclamasiyla-dava-acildi-1078212347.html

ABD Başkanı'nın oğlu hakkında 'vergi kaçakçılığı' suçlamasıyla dava açıldı

ABD Başkanı'nın oğlu hakkında 'vergi kaçakçılığı' suçlamasıyla dava açıldı

Hunter Biden hakkında dokuz kez vergi ödememe suçlamasıyla dava açıldı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T11:09+0300

2023-12-08T11:09+0300

2023-12-08T11:09+0300

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savcılık

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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2016-2020 yılları arasında 1.4 milyon dolar vergi ödememekle suçlanıyor.Özel savcının hazırladığı iddianameye göre ABD Başkanı'nın oğlu dokuz ayrı suçtan yargılanıyor.İddianamede şu ifadeler yer aldı:Savcılık, "Sanık, en az 1.4 milyon dolar vergi ödememek için dört yıllık bir plana katıldı" diye yazdı.53 yaşındaki Hunter Bidendaha önce de vergi ödememekle suçlanmış, bir savunma anlaşması yapmış ancak mahkeme bunu onaylamamıştı. İsnat edilen miktar daha azdı ve savcılar 2017 ve 2018'de 100 bin dolardan fazla ödemediğini ve bu suçlamaların her biri için 12 ay hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230811/abd-baskaninin-oglu-hunter-biden-hakkindaki-sorusturmalara-ozel-savci-ataniyor-1074574669.html

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abd, hunter biden, joe biden, seks, uyuşturucu, eskort, vergi kaçakçılığı, savcılık