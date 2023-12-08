İspanya'da 'Los Escobazos' festivali: Süpürgeler ateşe verildi

Katolik aleminde her 8 Aralık'ta kutlanan "Meryem Ana'nın günahsızlığı bayramı", İspanya'nın güneyindeki Caceres kentinin Jarandilla de la Vera kasabasında düzenlenen "Los Escobazos" (Süpürgeler) adlı festivalle kutlandı.
Katolik aleminde her 8 Aralık'ta kutlanan "Meryem Ana'nın günahsızlığı bayramı", İspanya'nın güneyindeki Caceres kentinin Jarandilla de la Vera kasabasında düzenlenen "Los Escobazos" (Süpürgeler) adlı festivalle kutlandı.
Bu festival Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olup İspanya'nın "ulusal turistik çıkarı" olarak kabul ediliyor.
Bu festival Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olup İspanya'nın "ulusal turistik çıkarı" olarak kabul ediliyor.
Festival'de, dağlık alandaki çobanların kasabaya inmeleri ve bunu yaparken gece karanlığını aydınlatmak için uzun süpürgeleri ateşe verme sahnesi canlandırılıyor.
Festival'de, dağlık alandaki çobanların kasabaya inmeleri ve bunu yaparken gece karanlığını aydınlatmak için uzun süpürgeleri ateşe verme sahnesi canlandırılıyor.
Yanan süpürgeleri elden ele dolaştıran ve sonrasında yere vurarak söndüren halk, bir yandan Meryem Ana'yı anıyor.
Yanan süpürgeleri elden ele dolaştıran ve sonrasında yere vurarak söndüren halk, bir yandan Meryem Ana'yı anıyor.
Süpürgelerin ateşe verilmesi ve gece manzarası, festivalin en dikkat çekici ve etkileyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
Süpürgelerin ateşe verilmesi ve gece manzarası, festivalin en dikkat çekici ve etkileyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
Caceres'teki bu festival, yerel halk ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi görüyor ve her yıl coşkuyla kutlanıyor.
Caceres'teki bu festival, yerel halk ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi görüyor ve her yıl coşkuyla kutlanıyor.
Jarandilla de la Vera'da gerçekleşen bu etkinlik, Meryem Ana'ya adanmış olan 8 Aralık'taki dini kutlamaların bir parçası.
Jarandilla de la Vera'da gerçekleşen bu etkinlik, Meryem Ana'ya adanmış olan 8 Aralık'taki dini kutlamaların bir parçası.