İspanya'da 'Los Escobazos' festivali: Süpürgeler ateşe verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20231208/1078204438.html
İspanya'da 'Los Escobazos' festivali: Süpürgeler ateşe verildi
İspanya'da 'Los Escobazos' festivali: Süpürgeler ateşe verildi
Katolik aleminde her 8 Aralık'ta kutlanan "Meryem Ana'nın günahsızlığı bayramı" dolayısıyla İspanya'nın güneyindeki Caceres kentinin Jarandilla de la Vera... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T00:51+0300
2023-12-08T00:51+0300
multimedya
fotoğraf
ispanya
caceres
festival
süpürge
ateş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078203569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_669ef3f42ea49c601cdbc011aaf5d7d8.jpg
ispanya
caceres
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078203569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e2ccc732266a0d4ac15a9f48ee3ca2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, ispanya, caceres, festival, süpürge, ateş
фото, fotoğraf, ispanya, caceres, festival, süpürge, ateş

İspanya'da 'Los Escobazos' festivali: Süpürgeler ateşe verildi

00:51 08.12.2023
Abone ol
Katolik aleminde her 8 Aralık'ta kutlanan "Meryem Ana'nın günahsızlığı bayramı" dolayısıyla İspanya'nın güneyindeki Caceres kentinin Jarandilla de la Vera kasabasında "Los Escobazos" (Süpürgeler) adlı festival düzenlendi.
© AA / Pablo Garcia Sacristan

Katolik aleminde her 8 Aralık'ta kutlanan "Meryem Ana'nın günahsızlığı bayramı", İspanya'nın güneyindeki Caceres kentinin Jarandilla de la Vera kasabasında düzenlenen "Los Escobazos" (Süpürgeler) adlı festivalle kutlandı.

Katolik aleminde her 8 Aralık&#x27;ta kutlanan &quot;Meryem Ana&#x27;nın günahsızlığı bayramı&quot;, İspanya&#x27;nın güneyindeki Caceres kentinin Jarandilla de la Vera kasabasında düzenlenen &quot;Los Escobazos&quot; (Süpürgeler) adlı festivalle kutlandı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Pablo Garcia Sacristan

Katolik aleminde her 8 Aralık'ta kutlanan "Meryem Ana'nın günahsızlığı bayramı", İspanya'nın güneyindeki Caceres kentinin Jarandilla de la Vera kasabasında düzenlenen "Los Escobazos" (Süpürgeler) adlı festivalle kutlandı.

© AA / Pablo Garcia Sacristan

Bu festival Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olup İspanya'nın "ulusal turistik çıkarı" olarak kabul ediliyor.

Bu festival Orta Çağ&#x27;dan kalma bir gelenek olup İspanya&#x27;nın &quot;ulusal turistik çıkarı&quot; olarak kabul ediliyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Pablo Garcia Sacristan

Bu festival Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olup İspanya'nın "ulusal turistik çıkarı" olarak kabul ediliyor.

© AA / Pablo Garcia Sacristan

Festival'de, dağlık alandaki çobanların kasabaya inmeleri ve bunu yaparken gece karanlığını aydınlatmak için uzun süpürgeleri ateşe verme sahnesi canlandırılıyor.

Festival&#x27;de, dağlık alandaki çobanların kasabaya inmeleri ve bunu yaparken gece karanlığını aydınlatmak için uzun süpürgeleri ateşe verme sahnesi canlandırılıyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Pablo Garcia Sacristan

Festival'de, dağlık alandaki çobanların kasabaya inmeleri ve bunu yaparken gece karanlığını aydınlatmak için uzun süpürgeleri ateşe verme sahnesi canlandırılıyor.

© AA / Pablo Garcia Sacristan

Yanan süpürgeleri elden ele dolaştıran ve sonrasında yere vurarak söndüren halk, bir yandan Meryem Ana'yı anıyor.

Yanan süpürgeleri elden ele dolaştıran ve sonrasında yere vurarak söndüren halk, bir yandan Meryem Ana&#x27;yı anıyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Pablo Garcia Sacristan

Yanan süpürgeleri elden ele dolaştıran ve sonrasında yere vurarak söndüren halk, bir yandan Meryem Ana'yı anıyor.

© AA / Pablo Garcia Sacristan

Süpürgelerin ateşe verilmesi ve gece manzarası, festivalin en dikkat çekici ve etkileyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Süpürgelerin ateşe verilmesi ve gece manzarası, festivalin en dikkat çekici ve etkileyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Pablo Garcia Sacristan

Süpürgelerin ateşe verilmesi ve gece manzarası, festivalin en dikkat çekici ve etkileyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

© AA / Pablo Garcia Sacristan

Caceres'teki bu festival, yerel halk ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi görüyor ve her yıl coşkuyla kutlanıyor.

Caceres&#x27;teki bu festival, yerel halk ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi görüyor ve her yıl coşkuyla kutlanıyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Pablo Garcia Sacristan

Caceres'teki bu festival, yerel halk ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi görüyor ve her yıl coşkuyla kutlanıyor.

© AA / Pablo Garcia Sacristan

Jarandilla de la Vera'da gerçekleşen bu etkinlik, Meryem Ana'ya adanmış olan 8 Aralık'taki dini kutlamaların bir parçası.

Jarandilla de la Vera&#x27;da gerçekleşen bu etkinlik, Meryem Ana&#x27;ya adanmış olan 8 Aralık&#x27;taki dini kutlamaların bir parçası. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Pablo Garcia Sacristan

Jarandilla de la Vera'da gerçekleşen bu etkinlik, Meryem Ana'ya adanmış olan 8 Aralık'taki dini kutlamaların bir parçası.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала