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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231207/rusyadan-abdye-2-vietnam-uyarisi-1078178876.html
Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı
Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD'nin Ukrayna'da kendisi için '2. Vietnam' riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T13:39+0300
2023-12-07T13:39+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
vietnam
vietnam savaşı
rusya
sergey narışkin
afganistan
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'Razvedçik' ('İstihbaratçı') adlı dergi için bir makale yazan Narışkin, "Özellikle Ukrayna konusunun Transatlantik topluluğu ve genel olarak Batı toplumu açısından artan 'zehirleyiciliği' göz önüne alındığında, Kiev cuntasına daha fazla destek verilmesinin, Batı'nın uluslararası otoritesindeki gerilemeyi hızlandırması yüksek ihtimal. Ukrayna'nın kendisi ise giderek malzeme ve insan kaynaklarını yutan bir 'kara deliğe' dönüşecek" ifadelerini kullandı.ABD'nin Vietnam savaşındaki başarısızlığını anımsatarak Washington'un Ukrayna'da kendisi için '2. Vietnam' yaratma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Narışkin, Washington'da bu saçmalığa son verecek yeterli cesarete ve kararlılığa sahip, az da olsa aklıselim sahibi biri iktidara gelene dek her yeni Amerikan yönetiminin bununla uğraşmak zorunda kalacağını da vurguladı.'Batı, Ukrayna'yı 2. Afganistan'a dönüştürecek'Bu arada Narışkin, Ukrayna'da Rusya'ya karşı zafer elde etmesinin imkansız olduğunu anlayan Batı'nın çatışmaları mümkün olduğunca sürüncemede bırakacağını ve Ukrayna'yı '2. Afganistan' haline getireceğini söyledi.Batı'nın bu adımla Ukrayna'daki yorucu mücadelede Rusya'nın 'tükenmesini' bekleyeceğini kaydeden Narışkin, bunun için daha önce de olduğu gibi uluslararası hukuk normlarını ihlal eden yaptırım baskısını ve Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sevkiyatını sürdüreceğini belirtti.'2024'te ABD ile Avrupa arasında Kiev'e destek konusundaki ihtilaflar artacak'Narışkin, 2024'ün ABD ile Avrupa arasında Kiev'e destek konusundaki ihtilafların artacağı bir yıl olacağını da söyledi.'Kaçınılmaz fırtınanın' habercilerinden biri olarak Slovakya'da Kiev'e askeri yardıma karşı çıkan Robert Fico hükümetinin göreve başlamasını gösteren Narışkin, Ukrayna'ya destek konusu ile LGBT gündeminin ABD ve Avrupa arasındaki ihtilafları tırmandıracağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/antonov-rusyayla-dogrudan-catismadan-bahseden-abdnin-gerceklikle-bagi-koptu-1078164357.html
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abd, ukrayna, vietnam, vietnam savaşı, rusya, sergey narışkin, afganistan

Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı

13:39 07.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBBiden ABD Vietnam
Biden ABD Vietnam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD'nin Ukrayna'da kendisi için '2. Vietnam' riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
'Razvedçik' ('İstihbaratçı') adlı dergi için bir makale yazan Narışkin, "Özellikle Ukrayna konusunun Transatlantik topluluğu ve genel olarak Batı toplumu açısından artan 'zehirleyiciliği' göz önüne alındığında, Kiev cuntasına daha fazla destek verilmesinin, Batı'nın uluslararası otoritesindeki gerilemeyi hızlandırması yüksek ihtimal. Ukrayna'nın kendisi ise giderek malzeme ve insan kaynaklarını yutan bir 'kara deliğe' dönüşecek" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Vietnam savaşındaki başarısızlığını anımsatarak Washington'un Ukrayna'da kendisi için '2. Vietnam' yaratma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Narışkin, Washington'da bu saçmalığa son verecek yeterli cesarete ve kararlılığa sahip, az da olsa aklıselim sahibi biri iktidara gelene dek her yeni Amerikan yönetiminin bununla uğraşmak zorunda kalacağını da vurguladı.

'Batı, Ukrayna'yı 2. Afganistan'a dönüştürecek'

Bu arada Narışkin, Ukrayna'da Rusya'ya karşı zafer elde etmesinin imkansız olduğunu anlayan Batı'nın çatışmaları mümkün olduğunca sürüncemede bırakacağını ve Ukrayna'yı '2. Afganistan' haline getireceğini söyledi.
Batı'nın bu adımla Ukrayna'daki yorucu mücadelede Rusya'nın 'tükenmesini' bekleyeceğini kaydeden Narışkin, bunun için daha önce de olduğu gibi uluslararası hukuk normlarını ihlal eden yaptırım baskısını ve Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sevkiyatını sürdüreceğini belirtti.

'2024'te ABD ile Avrupa arasında Kiev'e destek konusundaki ihtilaflar artacak'

Narışkin, 2024'ün ABD ile Avrupa arasında Kiev'e destek konusundaki ihtilafların artacağı bir yıl olacağını da söyledi.
'Kaçınılmaz fırtınanın' habercilerinden biri olarak Slovakya'da Kiev'e askeri yardıma karşı çıkan Robert Fico hükümetinin göreve başlamasını gösteren Narışkin, Ukrayna'ya destek konusu ile LGBT gündeminin ABD ve Avrupa arasındaki ihtilafları tırmandıracağının altını çizdi.
Rusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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Antonov: Rusya'yla doğrudan çatışmadan bahseden ABD'nin gerçeklikle bağı koptu
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