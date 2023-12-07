https://sputniknews.com.tr/20231207/rusyadan-abdye-2-vietnam-uyarisi-1078178876.html

Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı

Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD'nin Ukrayna'da kendisi için '2. Vietnam' riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T13:39+0300

2023-12-07T13:39+0300

2023-12-07T13:39+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

vietnam

vietnam savaşı

rusya

sergey narışkin

afganistan

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'Razvedçik' ('İstihbaratçı') adlı dergi için bir makale yazan Narışkin, "Özellikle Ukrayna konusunun Transatlantik topluluğu ve genel olarak Batı toplumu açısından artan 'zehirleyiciliği' göz önüne alındığında, Kiev cuntasına daha fazla destek verilmesinin, Batı'nın uluslararası otoritesindeki gerilemeyi hızlandırması yüksek ihtimal. Ukrayna'nın kendisi ise giderek malzeme ve insan kaynaklarını yutan bir 'kara deliğe' dönüşecek" ifadelerini kullandı.ABD'nin Vietnam savaşındaki başarısızlığını anımsatarak Washington'un Ukrayna'da kendisi için '2. Vietnam' yaratma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Narışkin, Washington'da bu saçmalığa son verecek yeterli cesarete ve kararlılığa sahip, az da olsa aklıselim sahibi biri iktidara gelene dek her yeni Amerikan yönetiminin bununla uğraşmak zorunda kalacağını da vurguladı.'Batı, Ukrayna'yı 2. Afganistan'a dönüştürecek'Bu arada Narışkin, Ukrayna'da Rusya'ya karşı zafer elde etmesinin imkansız olduğunu anlayan Batı'nın çatışmaları mümkün olduğunca sürüncemede bırakacağını ve Ukrayna'yı '2. Afganistan' haline getireceğini söyledi.Batı'nın bu adımla Ukrayna'daki yorucu mücadelede Rusya'nın 'tükenmesini' bekleyeceğini kaydeden Narışkin, bunun için daha önce de olduğu gibi uluslararası hukuk normlarını ihlal eden yaptırım baskısını ve Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sevkiyatını sürdüreceğini belirtti.'2024'te ABD ile Avrupa arasında Kiev'e destek konusundaki ihtilaflar artacak'Narışkin, 2024'ün ABD ile Avrupa arasında Kiev'e destek konusundaki ihtilafların artacağı bir yıl olacağını da söyledi.'Kaçınılmaz fırtınanın' habercilerinden biri olarak Slovakya'da Kiev'e askeri yardıma karşı çıkan Robert Fico hükümetinin göreve başlamasını gösteren Narışkin, Ukrayna'ya destek konusu ile LGBT gündeminin ABD ve Avrupa arasındaki ihtilafları tırmandıracağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231207/antonov-rusyayla-dogrudan-catismadan-bahseden-abdnin-gerceklikle-bagi-koptu-1078164357.html

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