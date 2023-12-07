https://sputniknews.com.tr/20231207/rosatom-net-sifir-emisyon-icin-nukleer-endustri-taahhudune-destek-verdigini-bildirdi-1078171137.html

Rosatom ‘Net Sıfır Emisyon için Nükleer Endüstri Taahhüdü’ne destek verdiğini bildirdi

Rosatom ‘Net Sıfır Emisyon için Nükleer Endüstri Taahhüdü’ne destek verdiğini bildirdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Dünya Nükleer Birliği'nin daveti üzerine, 2050 yılına kadar küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T14:40+0300

2023-12-07T14:40+0300

2023-12-07T14:40+0300

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sıfır atık

karbon emisyonu

karbon salımı

karbondioksit

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Net Sıfır için Nükleer Endüstri taahhüdünü, 'COP28 Atoms4NetZero (COP28 Net Sıfır için Nükleer): Nükleer Enerjinin Yayılımının Hızlandırılması' etkinliğinde sunan Rosatom, Rus nükleer endüstrisini temsil eden şirketler,in, 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini en az üç katına çıkarma hedefine ulaşmak için mevcut faal nükleer güç santrallerinin katkısını en üst düzeye çıkarmayı ve yeni nükleer tesislerin güvenli, sorumlu ve emniyetli şekilde konuşlandırılmasını hızlandırmayı taahhüt ediyor.​​​​​​​Açıklamada, "Net Sıfır Emisyon için Nükleer Endüstri Taahhüdü'ne destek verenler, nükleer enerjinin hızlı ve derin karbonsuzlaştırma konusundaki başarı geçmişinin, onu net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmada çok önemli bir unsur haline getirdiğini kabul ediyor. Taahhüdü destekleyenler, nükleer enerji üretiminin daha düşük malzeme yoğunluğunu ve arazi kullanımı sağladığını vurgulayarak, yenilikçi finansman mekanizmaları yoluyla nükleer enerjiye yönelik yatırımları harekete geçirme ve destekleme sözünü veriyor" ifadelerine yer verildi.Taahhüde destek verenler, amaç ve hedeflerine yönelik ilerlemenin yıllık olarak gözden geçirilmesi sözünü veriyor ve diğer şirketleri de bu bildiriye katılmaya ve sürdürülebilir, düşük karbonlu bir enerji geleceğine geçişi desteklemeye çağırıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, Rosatom'un karbonsuzlaştırma hedeflerine bağlı olduğunu belirterek, "Nükleer enerji, karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmak için kanıtlanmış, hızlı ve sürdürülebilir bir çözüm teşkil ediyor. Net Sıfır Emisyon için Nükleer Endüstri Taahhüdünü destekleyerek, 2050 yılına kadar nükleer kapasiteyi üç katına çıkarmak için hükümetler ve paydaşlarla iş birliği içinde çalışma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Bu girişim, sürdürülebilir bir enerji geleceği vizyonumuzla uyumludur" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231205/rosatom-cop28-iklim-konferansinda-kucuk-moduler-reaktorler-gunu-duzenledi-1078102341.html

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rosatom, yeşil enerji, nükleer, nükleer enerji, sıfır atık, karbon emisyonu, karbon salımı, karbondioksit