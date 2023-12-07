https://sputniknews.com.tr/20231207/ozdagdan-aksenere-isbirligi-cagrisi-minimum-yuzde-20-1078203037.html

Özdağ'dan Akşener'e 'işbirliği' çağrısı: 'Minimum yüzde 20'

Özdağ'dan Akşener'e 'işbirliği' çağrısı: 'Minimum yüzde 20'

Kırşehir'de ziyaretlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İYİ Parti lideri Akşener'e ittifak çağrısını hatırlatarak, "Böyle bir işbirliğinin oy... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T23:51+0300

2023-12-07T23:51+0300

2023-12-07T23:51+0300

türkiye

kırşehir

ümit özdağ

zafer partisi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

meral akşener

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kırşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, Medrese Mahallesi'nde partisinin İl Başkanlığının yeni hizmet binasını ziyaret etti.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özdağ, Türk siyasetinin her zaman olduğu gibi dinamik bir dönemden geçtiğini, Zafer Partisi olarak sahada Anadolu'da ilkelere dayalı bir mücadele verdiklerini söyledi.İYİ Parti'nin, CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini kabul etmemesini değerlendiren Özdağ, cevabı olumlu ve geç kalınmış bulduğunu söyledi.'Zafer Partisi'nin uzatmış olduğu eli geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz'Özdağ, "Türk siyasetinde bir Cumhur İttifakı gerçeği varken Cumhur İttifakı en etkili ve en bütünleşmiş dönemini yaşarken eğer İYİ Parti, Zafer Partisi'nin önerisini kabul etmezse Cumhur İttifakı bu seçimlerde ciddi bir sonuç alır. Onun için biz Sayın (Meral) Akşener'e seçim işbirliği çağrısında bulunduk. Böyle bir iş birliğinin oy potansiyelinin minimum yüzde 20, belki ötesinde olduğunu ifade ettik. Sokaklar, caddeler, meydanlar, anketler de bunu gösteriyor. Sayın Akşener'in deneyimli bir siyasetçi olarak bu konuda doğru adımı atarak Zafer Partisi'nin uzatmış olduğu eli geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Daha önce de çağrıda bulunmuştu Ümit Özdağ daha önce Akşener’e “ittifak” çağrısında bulunmuştu.Çağrıyı sosyal medya hesabından yapan Özdağ, “Sayın Akşener, şimdi gelmiş olduğumuz noktada bir daha İYİ Parti’ye gönül vermiş samimi Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri, vatanseverleri HDP ile ittifak içerisine sürüklemeyin” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230624/umit-ozdag-aksenerin-aciklamasi-gercekleri-yansitmiyor--1072825881.html

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kırşehir, ümit özdağ, zafer partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı