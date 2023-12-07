https://sputniknews.com.tr/20231207/kisi-basi-gelirin-en-yuksek-oldugu-il-belli-oldu-1078199590.html

Kişi başı gelirin en yüksek olduğu il belli oldu

Kişi başı gelirin en yüksek olduğu il belli oldu

İl düzeyinde yapılan hesaplamalara göre, Kocaeli, 302 bin 772 lirayla 2022'de kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) ilk sıraya yer aldı. - İstanbul, 4... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T20:28+0300

2023-12-07T20:28+0300

2023-12-07T20:28+0300

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

kocaeli

ekonomi

istanbul

tekirdağ

ankara

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı.Buna göre, 2022'de İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 30,4 pay aldı. Bu ili 1 trilyon 329 milyar 810 milyon lira ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon lira ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi.GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2022'de toplam hasılanın yüzde 53,9'unu oluşturdu.İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 11 milyar 288 milyon lira ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon lira ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon lira ile Bayburt yer aldı.Kocaeli zirvedeki yerini koruduSöz konusu dönemde Kocaeli, kişi başına GSYH'de 302 bin 772 lirayla ilk sırada yer aldı. Bir önceki yıl da zirvede olan bu ili, 287 bin 524 lira ile İstanbul ve 253 bin 501 lira ile Tekirdağ izledi.İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 64 bin 416 lira ile Şanlıurfa, 55 bin 296 lira ile Ağrı ve 54 bin 272 lira ile Van son üç sırada yer aldı.Kişi başına GSYH, 2022'de 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.Konya tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe ilk sıradaGSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2022'de cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı.Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 65,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 59, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46,7, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 41,5, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.Konya yüzde 6,2 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 il içinde ilk sırada bulunurken, Ankara yüzde 43,4 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sıraya yerleşti.İstanbul, 2022'de hizmetler sektörü toplamından yüzde 41,5 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 36,5 oldu. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 19,3 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7 pay ile üçüncü sırada yer aldı.Yıllık GSYH 26 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde arttıYıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2022'de önceki yıla göre yüzde 5,5 artarken, 26 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2022'de en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 21,8 değişim oranı ile Antalya, yüzde 21,4 ile Kırşehir ve yüzde 17 ile Kilis oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 9,4 ile Artvin, yüzde 9,5 ile Erzincan ve yüzde 11 ile Karabük olarak kayıtlara geçti.Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışına en fazla katkı veren il, yüzde 2,46 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,65 ile Antalya ve yüzde 0,55 ile Ankara izledi.Yıllık GSYH büyümesine 2022'de negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,03 ile Osmaniye, yüzde 0,03 ile Elazığ, yüzde 0,06 ile Hatay geldi.

https://sputniknews.com.tr/20210531/buyume-rakamlari-aciklandi-1044620936.html

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türkiye istatistik kurumu (tüik), kocaeli, ekonomi, istanbul, tekirdağ, ankara