https://sputniknews.com.tr/20231207/hint-medyasi-putinin-abd-ve-ukrayna-ile-ilgili-ongorusu-gerceklesmeye-basliyor-1078195588.html

Hint medyası: Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor

Hint medyası: Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor

Hindistan merkezli haber sitesi WION, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı'nın Ukrayna'dan yorulmaya başlayacağına dair öngörüsünün gerçekleşmeye... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T18:06+0300

2023-12-07T18:06+0300

2023-12-07T18:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir putin

rusya

abd

kiev

abd kongresi

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Sitede yer alan makalede, Rusya lideri Vladimir Putin’in, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmadan giderek artacak olan yorgunluğuna dair doğru bir tahminde bulunduğu belirtildi.Yazıda, “(Putin’in) ABD ve Avrupa'nın ‘yorulacağı’ yönündeki tahmini şimdiden gerçekleşmeye başlıyor” ifadelerine yer verildi.Washington'daki iç anlaşmazlıklara dikkat çekilen yazıda, ABD'nin bu ortamda Kiev'i gerektiği kadar desteklemeye devam edip edemeyeceği sorusunun, ayrılan bütçe neredeyse tükenmişken giderek daha ciddi bir hal almaya başladığı vurgulandı.Makalede, “ABD’deki 2024 başkanlık seçimlerinin sonuçları henüz bilinmeden bile şöyle bir şey net bir şekilde anlaşılıyor; bu çatışma ne kadar sürerse sürsün, Washington'un Kiev'e para sağlamaya devam edeceğine dair artık hiçbir garanti yok” vurgusu yapıldı.ABD yönetimi daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek, ayrıca Asya-Pasifik bölgesindeki eylemleri için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş, ancak destek görmemişti. Talebin parlamentonun her iki kanadı tarafından desteklenmesi gerekirken Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray ABD sınırını koruma yaklaşımını değiştirene kadar Ukrayna'ya finansmanı desteklemeyeceklerini açıklamıştı.Kongrede Ukrayna’ya yardım konusunda anlaşmaya varılamaması durumunda konu, 9 Ocak 2024’e kadar sürecek Noel tatili sonrasına ertelenmiş olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231206/ukrayna-basini-abd-mali-yardimi-geciktirmekle-zelenskiye-istifa-et-mesaji-veriyor-1078157329.html

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