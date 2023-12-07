https://sputniknews.com.tr/20231207/hatayda-depremde-yikilan-45-kisinin-oldugu-binanin-denetcisi-tutuklandi-1078200105.html
Hatay'da depremde yıkılan, 45 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı
Hatay'da depremde yıkılan, 45 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı
Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiği Cemil Çapar Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan statik proje ve... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T20:54+0300
2023-12-07T20:54+0300
2023-12-07T20:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
deprem
hatay
28 şubat
cumhuriyet başsavcılığı
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 45 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki Cemil Çapar Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firmasına bağlı statik proje ve uygulama denetçisi M.T. gözaltına alındı.Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen M.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230518/adanada-depremzede-secmenlere-hakaret-iddiasina-8-gozalti-1071256954.html
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deprem, deprem, hatay, 28 şubat, cumhuriyet başsavcılığı
deprem, deprem, hatay, 28 şubat, cumhuriyet başsavcılığı
Hatay'da depremde yıkılan, 45 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı
Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiği Cemil Çapar Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan statik proje ve uygulama denetçisi M.T. tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 45 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki Cemil Çapar Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firmasına bağlı statik proje ve uygulama denetçisi M.T. gözaltına alındı.
Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen M.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.