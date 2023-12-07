Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti

Türkiye
SON DAKİKA | Atina'da konuşan Erdoğan: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Abdülaziz, ünlü besteci Wagner'in saf ırk görüşlerinden etkileniyor'
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İYİ Parti'nin iş birliği kararı çözülmeye sebep olur mu?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Direksiyon sınavlarında aksayan yönler
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşi 27 yıl önce bugün doğdu
13:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye COP28 zirvesinde neden imza atmadı?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Savaşı ya ABD durduracak ya da ABD’nin hayati menfaatlerini tehdit edecek bir ittifak’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya ve İran dışişleri bakanları “yaptırımlarla mücadele” belgesini imzaladı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal ağlarda yine türlü şakalara yol açtı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir’
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Doğalgaz dağıtım merkezi, Türk ekonomisine katkı sağlayacak’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom: NATO ve AB dağılacak
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Batı, Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak uzatmaya çalışıyor’
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/filistin-icin-avrupa-zirvesinde-konusan-fatih-erbakan-siyonizmi-timsaha-benzetti-1078171899.html
Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti
Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti
İstanbul'da 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:50+0300
2023-12-07T12:52+0300
video
fatih erbakan
israil-filistin
zirve
etkinlik
istanbul
yeniden refah partisi
israil- filistin çatışması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078173863_332:0:3130:1574_1920x0_80_0_0_26c735d967684c97026fabcb0544e6a3.png
Avrupa Müslüman Forumu tarafından Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi bugün yapıldı.Zirveye Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yapılanlara karşı çıkan ve İsrail’in eylemlerini kınayan siyasi ve dini liderler, ünlüler, sporcular, gazeteciler ve kültür temsilciler katıldı.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Zirve'de yaptığı konuşmada siyonizmi bir timsaha benzeterek 'timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu ise İsrail' sözlerini paylaştı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Maksim Durnev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
Maksim Durnev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti
Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti
2023-12-07T12:50+0300
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078173863_681:0:2780:1574_1920x0_80_0_0_5dc4836271e1072aa1bb6a246d9ac81d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, fatih erbakan, israil-filistin, zirve, etkinlik, istanbul, yeniden refah partisi, видео
video, fatih erbakan, israil-filistin, zirve, etkinlik, istanbul, yeniden refah partisi, видео

Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti

12:50 07.12.2023 (güncellendi: 12:52 07.12.2023)
© Sputnik
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Maksim Durnev
Tüm yazılar
İstanbul'da 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan siyonizmi bir 'timsah' olarak adlandırarak "Timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu ise İsrail" sözlerine yer verdi.
Avrupa Müslüman Forumu tarafından Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi bugün yapıldı.
Zirveye Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yapılanlara karşı çıkan ve İsrail’in eylemlerini kınayan siyasi ve dini liderler, ünlüler, sporcular, gazeteciler ve kültür temsilciler katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Zirve'de yaptığı konuşmada siyonizmi bir timsaha benzeterek 'timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu ise İsrail' sözlerini paylaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала