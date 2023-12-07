https://sputniknews.com.tr/20231207/filistin-icin-avrupa-zirvesinde-konusan-fatih-erbakan-siyonizmi-timsaha-benzetti-1078171899.html
Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti
Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti
İstanbul'da 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:50+0300
2023-12-07T12:50+0300
2023-12-07T12:52+0300
video
fatih erbakan
israil-filistin
zirve
etkinlik
istanbul
yeniden refah partisi
israil- filistin çatışması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078173863_332:0:3130:1574_1920x0_80_0_0_26c735d967684c97026fabcb0544e6a3.png
Avrupa Müslüman Forumu tarafından Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi bugün yapıldı.Zirveye Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yapılanlara karşı çıkan ve İsrail’in eylemlerini kınayan siyasi ve dini liderler, ünlüler, sporcular, gazeteciler ve kültür temsilciler katıldı.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Zirve'de yaptığı konuşmada siyonizmi bir timsaha benzeterek 'timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu ise İsrail' sözlerini paylaştı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Maksim Durnev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
Maksim Durnev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078173863_681:0:2780:1574_1920x0_80_0_0_5dc4836271e1072aa1bb6a246d9ac81d.png
Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti
Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti
2023-12-07T12:50+0300
true
PT1M14S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Maksim Durnev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
video, fatih erbakan, israil-filistin, zirve, etkinlik, istanbul, yeniden refah partisi, видео
video, fatih erbakan, israil-filistin, zirve, etkinlik, istanbul, yeniden refah partisi, видео
Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti
12:50 07.12.2023 (güncellendi: 12:52 07.12.2023)
İstanbul'da 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan siyonizmi bir 'timsah' olarak adlandırarak "Timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu ise İsrail" sözlerine yer verdi.
Avrupa Müslüman Forumu tarafından Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi bugün yapıldı.
Zirveye Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yapılanlara karşı çıkan ve İsrail’in eylemlerini kınayan siyasi ve dini liderler, ünlüler, sporcular, gazeteciler ve kültür temsilciler katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Zirve'de yaptığı konuşmada siyonizmi bir timsaha benzeterek 'timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu ise İsrail' sözlerini paylaştı.