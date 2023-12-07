https://sputniknews.com.tr/20231207/filistin-icin-avrupa-zirvesinde-konusan-fatih-erbakan-siyonizmi-timsaha-benzetti-1078171899.html

Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti

Filistin için Avrupa Zirvesi'nde konuşan Fatih Erbakan siyonizmi 'timsaha' benzetti

İstanbul'da 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T12:50+0300

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fatih erbakan

israil-filistin

zirve

etkinlik

istanbul

yeniden refah partisi

israil- filistin çatışması

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Avrupa Müslüman Forumu tarafından Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi bugün yapıldı.Zirveye Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yapılanlara karşı çıkan ve İsrail’in eylemlerini kınayan siyasi ve dini liderler, ünlüler, sporcular, gazeteciler ve kültür temsilciler katıldı.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Zirve'de yaptığı konuşmada siyonizmi bir timsaha benzeterek 'timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu ise İsrail' sözlerini paylaştı.

istanbul

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2023

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