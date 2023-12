Erkekleri Koruma Derneği: Annesi terk etmiş çocuklar var, baba hem işe gidiyor hem yemek yapıyor

https://sputniknews.com.tr/20231207/erkekleri-koruma-dernegi-annesi-terk-etmis-cocuklar-var-baba-hem-ise-gidiyor-hem-yemek-yapiyor-1078163533.html

Eski eşine olan nafaka borcu yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderilen 81 yaşındaki Zülfü Şirin için Erkekleri Koruma Derneği devreye girdi. Şirin, nafaka... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Zülfü Şirin (81), Avustralya’da yaşayan eski eşine yollamadığı nafaka borcu yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma eşliğinde cezaevine sevk edilen Şirin’in görüntüleri üzerine Erkekleri Koruma Derneği devreye girerek borcu ödedi. İddialara göre Şirin, 20 yıl önce boşandığı eski eşine geçen ay nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin’in Avustralya’da yaşayan eski eşi şikayetçi oldu. Çıkarıldığı hakimlikçe “nafaka hükümlerine uymama” suçundan tutuklanan Şirin, nafaka borcunun Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından ödenmesi üzerine serbest kaldı.'Nafaka meselesi tamamen düzenlenmeli'Erkekleri Koruma Derneği Başkanı İnceler, “Sosyal medya üzerinden bizim takipçilerimiz hemen bize ulaştı. Bu tarz haberlerle alakalı bizimle direkt iletişime geçerler. Biz de hemen bu konuyla ilgilendik. Hemen yetkililere ulaştık. Bir saat içerisinde amcamızın tüm borcunu kapattık ve amcamızı özgür hale getirdik. Amcamız cezaevinden çıktıktan sonra da benimle telefonda görüştü. Kendisi çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Onun bana vermiş olduğu huzuru hayatım boyunca almadım diyebilirim. Çok mutluyum, çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bu da umarım bir farkındalık olur. 81 yaşındaki bir adamın, bir amcanın, bir dedenin nafakayı ödemedi diye cezaevine düşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu nafaka meselesi tamamen düzenlenmeli. Bunu yetkililer, hukukçular tartışmalı, doğru neyse yapılmalı. Biz kadınlarımızın da yanındayız, erkeklerimizin de yanındayız. Kimseyi ayırmıyoruz, kayırmıyoruz. Biz eşitlikten yanayız. Biz hiç kimsenin düşmanı değiliz. Ben kadınların da, erkeklerin de eşit olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.'Dedemizin ne kadar borcu olduğundan bile haberi yok'Şirin’in eski eşinin avukatının da inisiyatifini kullanmadığını dile getiren İnceler, “81 yaşındaki bir amcamız için nasıl böyle bir dilekçe yazılır inanın aklım hala elvermiyor. Rakam da çok komik bir rakamdı. Amcamızın zaten unuttuğunu söyleyebilirim. Amcamız farkında bile değildi, hiçbir şeyden haberi yoktu. Cezaevinden çıktıktan sonra Zülfü dedemize ulaştık. Zülfü dedemiz ‘Ne kadar borcumuz var oğlum’ dedi, ben de ‘Zülfü dede ne borcu. Kesinlikle bir borcun yok’ dedim. Yani şunu demek istiyorum. Dedemizin ne kadar borcu olduğundan bile haberi yok” şeklinde konuştu.'Biz de insanız, biz de ağlarız'Aile içinde hem fiziksel hem de psikolojik şiddet konusunda erkeklerin de mağdur olduklarını ve seslerini duyuramadıklarını aktaran İnceler, dernek olarak erkeklere hem hukuki hem de psikolojik yardımda bulunduklarını dile getirerek şunları söyledi:'Birkaç iş adamı olarak tamamen her şeyi kendi cebimizden karşılıyoruz'Zülfü Şirin ile yüz yüze görüşebilmek üzere Bursa’ya gideceklerini dile getiren İnceler, “Zülfü amcayla daha yeni telefonla görüştük. Birkaç saat içerisinde yola çıkacağız. Ankara'dan İnegöl'e gidip ziyaret edeceğiz. Elini öpeceğim, geçmiş olsun diyeceğim, ona sarılacağım. Onun yüzündeki mutluluğu görmek istiyorum. Zülfü amcamla Avustralya hakkında da sohbetler ederiz diye düşünüyorum. Zülfü amcamızın eğer bir şeye ihtiyacı varsa, ki her türlü desteği de dernek olarak yapacağımızı da buradan bildireyim. Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum, biz Erkekleri Koruma Derneği olarak bir banka hesabımız yok. Biz kimseden bağış almadık. Biz birkaç iş adamı olarak tamamen her şeyi kendi cebimizden karşılıyoruz. Bunu da şundan dolayı belirtmek istiyorum; kimseden bir desteğimiz yok, destek de beklemiyoruz” dedi.

