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Ender Saraç, oğluna istismar iddiası hakkında konuştu: 'Allah kuru iftiradan saklasın'
Ender Saraç, oğluna istismar iddiası hakkında konuştu: 'Allah kuru iftiradan saklasın'
Doktor Ender Saraç, hakkındaki suçlamalarla ilgili "Allah kuru iftiradan saklasın" dedi. Saraç, avukatı Altın Mimir'in de konuya ilişkin açıklamasını... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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istismar
cinsel istismar
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Doktor Ender Saraç, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen, 'kendi oğluna cinsel istismarda bulunduğu' iddialarına yanıt verdi.Cumhuriyet’in haberine göre, okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı:'Allah kuru iftiradan saklasın'Kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ender Saraç ise "Allah kuru iftiradan saklasın" dedi.'Yüklü bir bedel almak amacıyla'Saraç, avukatı Altın Mimir'in de açıklamasını hesabından paylaştı:
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ender saraç, avukat, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, ayrılık, nafaka
ender saraç, avukat, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, ayrılık, nafaka

Ender Saraç, oğluna istismar iddiası hakkında konuştu: 'Allah kuru iftiradan saklasın'

13:36 07.12.2023 (güncellendi: 13:40 07.12.2023)
© AAEnder Saraç
Ender Saraç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA
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Doktor Ender Saraç, hakkındaki suçlamalarla ilgili "Allah kuru iftiradan saklasın" dedi. Saraç, avukatı Altın Mimir'in de konuya ilişkin açıklamasını paylaşarak, "Sorusu olan ona sorabilir" dedi.
Doktor Ender Saraç, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen, 'kendi oğluna cinsel istismarda bulunduğu' iddialarına yanıt verdi.
Cumhuriyet’in haberine göre, okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı:

“Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)aktarmıştır. Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir.”

'Allah kuru iftiradan saklasın'

Kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ender Saraç ise "Allah kuru iftiradan saklasın" dedi.

'Yüklü bir bedel almak amacıyla'

Saraç, avukatı Altın Mimir'in de açıklamasını hesabından paylaştı:

"Öncelikle ve önemle müvekkile karşı yapılan bu iftiraya karşı açıklamayı yapmak zorunda kalmış olmanın derin üzüntüsünü paylaşmak isteriz. Zira henüz ergenlik çağına adım atmaya hazırlanan bir evladın, bir anne tarafından haksız menfaat elde etmek amacıyla boşanma davasına malzeme edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Sırf müvekkil Dr. Ender Saraç'tan yüklü bir bedel almak amacıyla bir evlada ömür boyu sürecek travmayı yaşatmaya kimsenin alet olmaması hukuki ve vicdani bir zorunluluktur. Önemle belirtmek isteriz ki, müvekkil ile Eşi Benan Saraç'ın evlilikleri uzun süreden beri sürdürülemez bir hal almış olup taraflar 3 yılı aşkın bir süredir ayrı yaşamaktadırlar. Müvekkil tamamen kağıt üzerinde kalan evliliğini sonlandırmak amacıyla harekete geçtiği andan itibaren çeşitli montaj video kayıtlarıyla tehdit edilmiş olunup bu tehditlere mahal vermemesi ve boşanma davasını açmasının akabinde; mahkemenin, davanın içeriğiyle ilgili gizlilik kararı ve yayın yasağı vermesi üzerine bu çirkin, gerçek dışı, kan donduracak plan hazırlanıp sosyal medya üzerinden algı operasyonuna geçilmiştir. Bu noktada belirtmek isteriz ki Benan Saraç aleyhine verilmiş olan koruma tedbir kararı sebebiyle konuşamayan Benan Hanım çocuğunu kurban etmekten çekinmemiştir. Kamuoyunun takdir edeceği üzere gerçekten böyle bir olay olsaydı hiçbir anne yıllarca bu videoyu uhdesinde tutarak şantaj amaçlı kullanmazdı. Şüphesiz ki değil anne herhangi bir kimse böyle bir şeyden şüphe dahi etse yapacağı ilk iş yargıya başvurmak olurdu. Aleyhine açılan boşanma davasından sonra yargıya başvurmak yerine; el kadar çocuğa baskı yaparak aylardır görmediği babası aleyhine beyanda bulunmaya zorlamak ve tamamen gizli olması gereken bir evrakı çocuğun ismini de blurlamadan bir kısım merdiven altı hesaplardan yayınlatmanın amacının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkile atfedilen çirkin iftiranın sözde kanıtı olarak sunulan videoda görülen Boncuk isimli kedinin tam 6 yıl önce bu hayattan ayrılmış olması dahi başlı başına durumun vahametini göstermesi açısından bir hayli önem arz etmektedir. Çocukların boşanma gibi son derece zor ve travmatik süreçlere dahil edilmemesi sadece anne ve babalara değil, tüm topluma yüklenilen son derece önemli bir görev ve sorumluluktur. Bireysel hırslarına yenik düşen ebeveynlerin karşısında toplumun çocuğu koruma altına alması gerektiğine hatırlatarak sosyal medyada yapılan bu karalama kampanyasına hiç kimsenin alet edilmemesini diliyoruz. Zira burada korunması gereken en büyük değer iradesi sakatlanan bir evlattır. Herkesin bu önemli hususa hassasiyet göstererek yayın yasağını ihlal eden paylaşım ve içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder, bu konuda göstereceğiniz hassasiyet ve duyarlı yaklaşımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."

Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
TÜRKİYE
Ekşi Sözlük'te 'çocuk istismarı' iddiası: Bakanlık harekete geçti
1 Aralık, 07:59
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