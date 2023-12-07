https://sputniknews.com.tr/20231207/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1078162283.html

Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar ve euroda son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9230 liradan, euro 31,1270 liradan güne başladı. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T09:43+0300

2023-12-07T09:43+0300

2023-12-07T09:44+0300

ekonomi

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euro/tl

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bitcoin

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Serbest piyasada 28,9210 liradan alınan dolar, 28,9230 liradan satılıyor. 31,1250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,1270 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9260 lira, euronun satış fiyatı ise 31,2490 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 885 lira, çeyrek altın 3 bin 51 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 175 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 26 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.855 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.80 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.80 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?43 bin 941 dolar seviyesiyle güne başlayan en yaygın kripto para birimi Bitcoin dün 44 bin doları geçerek son 19 ayın rekorunu kırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231206/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1078126342.html

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