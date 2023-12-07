https://sputniknews.com.tr/20231207/danimarkada-kuran-i-kerim-ve-kutsal-kitaplarin-yakilmasini-yasaklayan-kanun-tasarisi-kabul-edildi-1078196893.html

Danimarka, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini yasakladı

Danimarka, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini yasakladı

Danimarka'da, kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasadışı kılan yasa tasarısı kabul edildi. Oylamada, 77 milletvekili hayır oyu... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T18:53+0300

2023-12-07T18:53+0300

2023-12-07T19:08+0300

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Danimarka parlamentosunun, Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını yasaklayan bir yasayı kabul ettiği bildirildi.Danimarka Parlamentosu, dini metinlerin yakılmasını yasaklayan bir yasayı kabul etti, böylelikle Kur'an-ı Kerim’in yakılmasını da yasaklanmış oldu. Yasanın 94 evet’ oyuna karşı 77 hayır oyu ile kabul edildiği vurgulandı.Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis verilebilecek.Yasanın yürürlüğe girmesi için Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'ın imzası gerekiyor.Danimarka hükümeti, ekim sonlarında Kur’an-ı Kerim yakılması nedeniyle artan terör tehdidi dolayısı ile tanınmış dini topluluklar için önem taşıyan metinlere yönelik ‘kabul edilemez muameleyi’ yasaklayan bir yasa tasarısı sunmuştu.İsveç ve Danimarka'da birçok kez Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri düzenlenmişti. İslam İşbirliği Teşkilatı ve üyelerinin birçoğu bu eylemleri şiddetle kınamıştı.Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini sürdürmüştü.Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Momika, 20 Temmuz'da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.Saldırılarını artıran Momika, 25, 26, 27 ve 29 Ağustos'ta polis korumasında Stockholm'um çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam etmişti.İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231026/isvecten-kuran-i-kerim-yakan-momikayi-sinir-disi-etme-karari-1076768170.html

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