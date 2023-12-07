https://sputniknews.com.tr/20231207/bryanskta-okula-saldiri-olu-sayisi-2ye-yukseldi-1078165713.html

Bryansk'ta okula saldırı: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bryansk'ta okula saldırı: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Rusya'nın Bryansk kentindeki 5 no'lu spor okulunda bir öğrenci, babasının olduğu belirtilen silahla etrafa ateş açtı. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T11:00+0300

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Rusya İçişleri Bakanlığı Bryansk Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 8. sınıf öğrencisi olan bir kız, okul içinde silahla ateş açtı. 3 arkadaşını yaralayan kız öğrenci, daha sonra intihar etti.İçişleri Bakanlığı Bryansk Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Bugün polise Bryansk'ın 5 no'lu spor okulunda ateş açıldığına dair bilgi geldi. İlk belirlemelere göre öğrencilerden biri, spor okulunun binasına ateşli silah getirdi ve birkaç el ateş etti, bunun sonucunda 3 kişi yaralandı. Bunun ardından kız öğrenci intihar etti" ifadelerine yer verildi.Olayda kullanılan silahın, kız öğrencinin babasına ait olduğu bilgisi paylaşıldı.Bu arada Bryansk kent idaresi, olayın ardından tüm öğrencilerin yetişkinler eşliğinde evlerine gönderildiğini ve binanın polis tarafından güvenlik çemberine alındığını belirtti.Polis ve acil durum ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231116/ukrayna-rusyanin-kirim-ve-bryansk-bolgelerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1077471792.html

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