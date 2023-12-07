https://sputniknews.com.tr/20231207/besiktastan-sakatlik-aciklamasi-derbide-4-eksik-1078186806.html
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Derbide 4 eksik
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Derbide 4 eksik
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlılardan Omar Colley'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T15:27+0300
2023-12-07T15:27+0300
2023-12-07T15:27+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş
fenerbahçe
derbi
sakatlık
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan Omar Colley'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231207/besiktas-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1078172600.html
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beşiktaş, beşiktaş, fenerbahçe, derbi, sakatlık
beşiktaş, beşiktaş, fenerbahçe, derbi, sakatlık
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Derbide 4 eksik
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlılardan Omar Colley'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Gambiyalı stoperin maç kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verileceği kaydedildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan Omar Colley'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;
"Futbolcumuz Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley’in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir. Öte yandan tedavileri devam eden futbolcularımızdan; Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar."
Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.