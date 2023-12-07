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SON DAKİKA | Atina'da konuşan Erdoğan: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 9 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

12:39 07.12.2023 (güncellendi: 12:46 07.12.2023)
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA
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Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 9 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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