https://sputniknews.com.tr/20231207/besiktas-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1078172600.html
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 9 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:39+0300
2023-12-07T12:39+0300
2023-12-07T12:46+0300
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
12:39 07.12.2023 (güncellendi: 12:46 07.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 9 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.