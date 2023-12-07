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Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması: '1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli'
Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması: '1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli'
Yargı reformu çalışmalarına ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenleme ile toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını söyledi. Tunç... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:16+0300
2023-12-07T12:16+0300
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yılmaz tunç
adalet bakanı
adalet bakanlığı
cezaevi
yargı
yargı reformu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları devam eden yargı reformu paketine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.Kamuoyunda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak bir düzenlemenin yapılması konusunda bir beklenti olduğunu söyleyen Tunç, "Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım. 2 yılın altında bir cezaya hüküm giyen birisi koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor." dedi.'1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalmalı'Bu durumun cezasızlık algısına neden olduğunu belirten Tunç, "Denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl değil de bir oran getirerek beşte bir olabilir, bu tabii ki milletvekillerimizin takdirindedir. Yani 1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz." diye konuştu.'Cezasızlık algısı ortadan kalkmalı'Tunç şöyle devam etti:'Avrupa olayı siyasileştiriyor'Bakan Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Osman Kavala'yı ziyaretine de değindi. Kavala'nın Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ve cezanın Yargıtay tarafından onaylandığını hatırlatan Kavala, "AİHM'nin tavrı belli. Orada nasıl siyasi süreç ilerlediğini görüyoruz. Avrupa, yargı boyutu dışında tartışıyor." dedi."Gezi olaylarında bir kalkışma hareketi söz konusuydu." ifadesini kullanan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak bakanlar komitesinde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bağımsız Türk yargısının kararına saygı duyulmasını, olayın siyasileştirilmemesi gerektiğini belirtiyoruz." diye konuştu.
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yılmaz tunç, adalet bakanı, adalet bakanlığı, cezaevi, yargı, yargı reformu, mahkum
yılmaz tunç, adalet bakanı, adalet bakanlığı, cezaevi, yargı, yargı reformu, mahkum

Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması: '1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli'

12:16 07.12.2023
© AA / Raşit AydoğanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç,
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Ayrıntılar geliyor
Yargı reformu çalışmalarına ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenleme ile toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını söyledi. Tunç, "1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz." diye konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları devam eden yargı reformu paketine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Kamuoyunda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak bir düzenlemenin yapılması konusunda bir beklenti olduğunu söyleyen Tunç, "Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım. 2 yılın altında bir cezaya hüküm giyen birisi koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor." dedi.

'1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalmalı'

Bu durumun cezasızlık algısına neden olduğunu belirten Tunç, "Denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl değil de bir oran getirerek beşte bir olabilir, bu tabii ki milletvekillerimizin takdirindedir. Yani 1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz." diye konuştu.

'Cezasızlık algısı ortadan kalkmalı'

Tunç şöyle devam etti:
"Bu bizim katıldığımız toplantılarda dile getirildi. 2 yıl ceza alan bir kişinin özellikle koşullu salıvermesi 1 yıl. Bunun beşte biri denetimli serbestlik olduğunda da en az 9-9,5 ay gibi cezaevinde kalması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için önemli. Yasalaştığında toplumda cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma durumu söz konusu olacak."

'Avrupa olayı siyasileştiriyor'

Bakan Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Osman Kavala'yı ziyaretine de değindi. Kavala'nın Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ve cezanın Yargıtay tarafından onaylandığını hatırlatan Kavala, "AİHM'nin tavrı belli. Orada nasıl siyasi süreç ilerlediğini görüyoruz. Avrupa, yargı boyutu dışında tartışıyor." dedi.
"Gezi olaylarında bir kalkışma hareketi söz konusuydu." ifadesini kullanan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak bakanlar komitesinde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bağımsız Türk yargısının kararına saygı duyulmasını, olayın siyasileştirilmemesi gerektiğini belirtiyoruz." diye konuştu.
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