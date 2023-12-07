https://sputniknews.com.tr/20231207/bakan-tunctan-yargi-reformu-aciklamasi-1-ay-ceza-alan-bile-ceza-evine-girmeli-1078170181.html

Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması: '1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli'

Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması: '1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli'

Yargı reformu çalışmalarına ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenleme ile toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını söyledi. Tunç... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T12:16+0300

2023-12-07T12:16+0300

2023-12-07T12:16+0300

türkiye

yılmaz tunç

adalet bakanı

adalet bakanlığı

cezaevi

yargı

yargı reformu

mahkum

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları devam eden yargı reformu paketine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.Kamuoyunda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak bir düzenlemenin yapılması konusunda bir beklenti olduğunu söyleyen Tunç, "Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım. 2 yılın altında bir cezaya hüküm giyen birisi koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor." dedi.'1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalmalı'Bu durumun cezasızlık algısına neden olduğunu belirten Tunç, "Denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl değil de bir oran getirerek beşte bir olabilir, bu tabii ki milletvekillerimizin takdirindedir. Yani 1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz." diye konuştu.'Cezasızlık algısı ortadan kalkmalı'Tunç şöyle devam etti:'Avrupa olayı siyasileştiriyor'Bakan Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Osman Kavala'yı ziyaretine de değindi. Kavala'nın Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ve cezanın Yargıtay tarafından onaylandığını hatırlatan Kavala, "AİHM'nin tavrı belli. Orada nasıl siyasi süreç ilerlediğini görüyoruz. Avrupa, yargı boyutu dışında tartışıyor." dedi."Gezi olaylarında bir kalkışma hareketi söz konusuydu." ifadesini kullanan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak bakanlar komitesinde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bağımsız Türk yargısının kararına saygı duyulmasını, olayın siyasileştirilmemesi gerektiğini belirtiyoruz." diye konuştu.

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yılmaz tunç, adalet bakanı, adalet bakanlığı, cezaevi, yargı, yargı reformu, mahkum