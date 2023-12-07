https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycanda-deprem-meydana-geldi-1078159139.html
Azerbaycan'da deprem meydana geldi
Azerbaycan'da deprem meydana geldi
Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hazar Denizi açıklarındaki depremde henüz can ve mal kaybı açıklaması yapılmadı. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T08:24+0300
2023-12-07T08:24+0300
2023-12-07T08:54+0300
dünya
azerbaycan
deprem
ölüm
hasar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, Abşeron Yarımadası'nın 56 km kuzeyinde 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/super-lig-takimlarina-kotu-haber-maclar-yayinlanmayacak-mi-1078158140.html
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, deprem, ölüm, hasar
azerbaycan, deprem, ölüm, hasar
Azerbaycan'da deprem meydana geldi
08:24 07.12.2023 (güncellendi: 08:54 07.12.2023)
Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hazar Denizi açıklarındaki depremde henüz can ve mal kaybı açıklaması yapılmadı.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.
Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, Abşeron Yarımadası'nın 56 km kuzeyinde 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.
Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.