https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycan-ve-turkiye-askeri-isbirligini-derinlestiriyor-1078171929.html
Azerbaycan ve Türkiye askeri işbirliğini derinleştiriyor
Azerbaycan ve Türkiye askeri işbirliğini derinleştiriyor
Azerbaycan Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay İkinci Başkanı arasında yapılan görüşmede iki ülke arasında askeri, askeri-teknik... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:52+0300
2023-12-07T12:52+0300
2023-12-07T12:52+0300
dünya
azerbaycan
türkiye
askeri işbirliği
zakir hasanov
kafkasya
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert ile bir araya geldiği bildirildi.Bakanlık, Hasanov'un üst düzey Azerbaycan-Türkiye askeri diyalogunun 15. oturumuna katılmak üzere ülkeye resmi bir ziyarette bulunduğunu kaydetti.Görüşme sırasında Zakir Hasanov Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin üst düzeyde olduğunu ve bu yöndeki faaliyetlerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert de iki kardeş ülkenin askerlerinin Bakü'de düzenli olarak bir araya gelmesini organize eden Savunma Bakanlığı'na teşekkür etti.Taraflar karşılıklı güven ve desteğe dayalı ikili işbirliğinin başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan inançlarını ifade ettiler.Görüşmede taraflar Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi perspektiflerinin yanı sıra bir dizi bölgesel güvenlik meselesi ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları ele aldılar.Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın yükselen bir çizgide geliştiği kaydedildi. İki ülke askeri personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen ortak tatbikatların yoğunluğunun arttırılmasının önemi vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-iyi-bir-komsu-olursa-egemenligini-koruyabilir-1078170414.html
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azerbaycan, türkiye, askeri işbirliği, zakir hasanov, kafkasya, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
azerbaycan, türkiye, askeri işbirliği, zakir hasanov, kafkasya, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
Azerbaycan ve Türkiye askeri işbirliğini derinleştiriyor
Azerbaycan Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay İkinci Başkanı arasında yapılan görüşmede iki ülke arasında askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi perspektifleri ele alındı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert ile bir araya geldiği bildirildi.
Bakanlık, Hasanov'un üst düzey Azerbaycan-Türkiye askeri diyalogunun 15. oturumuna katılmak üzere ülkeye resmi bir ziyarette bulunduğunu kaydetti.
Görüşme sırasında Zakir Hasanov Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin üst düzeyde olduğunu ve bu yöndeki faaliyetlerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert de iki kardeş ülkenin askerlerinin Bakü'de düzenli olarak bir araya gelmesini organize eden Savunma Bakanlığı'na teşekkür etti.
Taraflar karşılıklı güven ve desteğe dayalı ikili işbirliğinin başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan inançlarını ifade ettiler.
Görüşmede taraflar Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi perspektiflerinin yanı sıra bir dizi bölgesel güvenlik meselesi ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları ele aldılar.
Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın yükselen bir çizgide geliştiği kaydedildi. İki ülke askeri personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen ortak tatbikatların yoğunluğunun arttırılmasının önemi vurgulandı.