https://sputniknews.com.tr/20231207/abdde-universitede-silahli-saldiri-cok-sayida-can-kaybi-var-1078157110.html
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 'Çok sayıda kurban var'
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 'Çok sayıda kurban var'
ABD'nin Nevada eyaletindeki bir üniversitenin kampüsünde insanları hedef alan silahlı saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Polis... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T00:07+0300
2023-12-07T00:07+0300
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dünya
üniversite
abd
silahlı saldırı
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ABD'nin Nevada eyaletindeki bir üniversitenin kampüsünde insanları hedef alan silahlı saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.Nevada polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesinin kampüsünde silahlı bir saldırganın etrafa ateş açtığını, birden fazla kişinin vurulduğunu belirtti.Polis, güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgedekilere olay yerinden uzaklaşmaları ve güvenli bir yere gitmeleri tavsiye edildi.Nevada Polisinin açıklamasında, "Şu anda birden fazla kurban var gibi görünüyor. Lütfen bölgeden uzak durun, yakında daha fazla bilgiye sahip olacağız" ifadesi kullanıldı.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, kampüste yaşanan olaydan haberdar olduklarını, gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.Saldırının gerçekleştiği kampüse birkaç kilometre uzaklıkta 2017'de düzenlenen Harvest Müzik Festivali'nde silahlı saldırı olmuş, en az 58 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/iraktaki-ayn-el-esed-askeri-hava-ussune-silahli-saldiri-1077731159.html
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üniversite, abd, silahlı saldırı
üniversite, abd, silahlı saldırı
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 'Çok sayıda kurban var'
00:07 07.12.2023 (güncellendi: 00:30 07.12.2023)
ABD'nin Nevada eyaletindeki bir üniversitenin kampüsünde insanları hedef alan silahlı saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Polis, "Şu anda birden fazla kurban var gibi görünüyor. Lütfen bölgeden uzak durun" açıklamasını yaptı.
ABD'nin Nevada eyaletindeki bir üniversitenin kampüsünde insanları hedef alan silahlı saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Nevada polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesinin kampüsünde silahlı bir saldırganın etrafa ateş açtığını, birden fazla kişinin vurulduğunu belirtti.
Polis, güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgedekilere olay yerinden uzaklaşmaları ve güvenli bir yere gitmeleri tavsiye edildi.
Nevada Polisinin açıklamasında, "Şu anda birden fazla kurban var gibi görünüyor. Lütfen bölgeden uzak durun, yakında daha fazla bilgiye sahip olacağız" ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, kampüste yaşanan olaydan haberdar olduklarını, gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.
Saldırının gerçekleştiği kampüse birkaç kilometre uzaklıkta 2017'de düzenlenen Harvest Müzik Festivali'nde silahlı saldırı olmuş, en az 58 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.