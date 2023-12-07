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86 yaşındaki Büyükerşen yeniden aday olduğunu açıkladı: 'İnsan kendini hissettiği yaşta sayar'
86 yaşındaki Büyükerşen yeniden aday olduğunu açıkladı: 'İnsan kendini hissettiği yaşta sayar'
Eskişehir'de 6. dönem için adaylık başvurusunu yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP Genel Başkanı'nın talimatı ile yeniden aday olduğunu söyledi. Büyükerşen yaşı... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T11:03+0300
2023-12-07T11:03+0300
politika
yılmaz büyükerşen
eskişehir
belediye
belediye başkanı
eskişehir büyükşehir belediye başkanlığı
eskişehir büyükşehir belediyesi
chp
aday
başkan aday adayı
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Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de 5 dönemdir görev yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, yeniden adaylık başvurusu yaptı.'Genel Başkan'ın talimatıyla aday oldum'Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Büyükerşen, Genel Başkan Özgür Özel'in isteği üzerine adaylık başvurusu yaptığını söyledi.Yılmaz Büyükerşen "Önceki gün, İl Başkanımızın Genel Başkanımızla yaptığı görüşme sonrası, onun talimatı ile aday adaylığı başvurumu yaptım. Genel Başkanımızla daha önce görüştüğümde, büyükşehirlerin adaylığının mevcut başkanlarla devam edeceğini söylemişti. Ben ‘olacağım, olmayacağım’ demedim. Sadece Eskişehir’in seçimdeki durumunu konuştuk" dedi.'İnsan hissettiği yaşı yaşar'Yaşı üzerinden yapılan eleştirilere de cevap veren Büyükerşen, "Yaşımı gündeme getiriyorlar. 8 Kasım’da 86 yaşına bastım. İnsan kendisini hissettiği yaşta sayar. Yaş meselesi ikide bir ortaya atılınca Türkiye’nin pek çok yerinden atasözleri geldi. Kendimi hiçbir zaman yaşlı hissetmedim" ifadelerini kullandı.Yılmaz Büyükerşen kimdir?1937 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen sermaye ile Oda Tiyatrosunun ve onu takiben Belediye Tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. Mezuniyetini takiben aynı yıl Akademinin Maliye Kürsüsüne asistan oldu.1966 yılında Doktor, 1968 yılında Doçent oldu. Aynı yıl akademi Başkan Yardımcılığına getirilen BÜYÜKERŞEN, 1973 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi Başkanlığına getirildi.Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurduRadyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanılmasına yönelik yaptığı çalışmalarla Ankara'daki TRT yayınlarının İstanbul'dan sonra ikinci il olarak Eskişehir'den izlenmesi için önce Akademi'de TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurdu.1971'de İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve uzaktan öğretim ile buna ilişkin, yöntemlerin Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer almasına ilişkin olarak başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında Eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı "Türkiye için Açıköğretim Modeli" projesi YÖK Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi ile Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yaptı1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, döneminin bitiminde 1987 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez rektörlüğe atandı. Bu görevinin yanı sıra, "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun 2 dönem Başkanlığını yaptı, 1993 yılında Yüksek Kurul yerine RTÜK Kanununun çıkarılması ile görevinden ayrıldı.1999'da DSP'den seçildi18 Nisan 1999 seçimlerinde, oyların yüzde 44’ünü alarak, DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Büyükerşen, 2011 yılında CHP'ye katıldı.Büyükerşen aynı zamanda Avrupa Komisyonu Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığına getirildi ve 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü.Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 29 Mart 2004 seçimlerinde oyların yüzde 45’ini alarak ikinci kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir.24 Mart 2009 yerel seçimlerinde üçüncü kez 30 Mart 2014 seçimlerinde ise dördüncü defa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir.Eskişehir'deki çalışmaları neler?Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehir’de yaşama geçirdiği projeler arasında kent içi ulaşımda raylı sistemin kurulması, Porsuk Çayı’nın çevre düzenlemeleriyle birlikte temizlenmesi, üzerindeki taşıt ve yaya köprülerinin yenilenmesi, şehrin bir çok bölgesinde yüzlerce dönüme yayılan dev bölge parklarının yapılması, Senfoni Orkestrası, Şehir Tiyatroları gibi sanat kurumlarının kurulması, yeni kültür sanat ve kongre merkezlerinin hizmete açılması, tarihi yapılara yönelik koruma ve yaşatma projelerinin hazırlanıp yaşama geçirilmesi, şehrin yeni arıtma tesisleri ile birlikte altyapı eksiklerinin tamamlanması, su altı dünyası, bilim deney merkezi, uzay evi, eğitim merkezleri gibi bir çok yatırımın hizmete açılması, aralarında Türkiye’de tek olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin de yer aldığı yeni müzelerin kurulması gibi projeler yer almaktadır.Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.
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86 yaşındaki Büyükerşen yeniden aday olduğunu açıkladı: 'İnsan kendini hissettiği yaşta sayar'

11:03 07.12.2023
© AA / Ali BalıkçıCHP'li büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde parti genel merkezinde toplandı. Toplantıya katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, açıklamalarda bulundu.
CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde parti genel merkezinde toplandı. Toplantıya katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA / Ali Balıkçı
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Eskişehir'de 6. dönem için adaylık başvurusunu yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP Genel Başkanı'nın talimatı ile yeniden aday olduğunu söyledi. Büyükerşen yaşı dolayısıyla gelen eleştirilere ise "İnsan kendisini hissettiği yaşta sayar" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de 5 dönemdir görev yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, yeniden adaylık başvurusu yaptı.

'Genel Başkan'ın talimatıyla aday oldum'

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Büyükerşen, Genel Başkan Özgür Özel'in isteği üzerine adaylık başvurusu yaptığını söyledi.
Yılmaz Büyükerşen "Önceki gün, İl Başkanımızın Genel Başkanımızla yaptığı görüşme sonrası, onun talimatı ile aday adaylığı başvurumu yaptım. Genel Başkanımızla daha önce görüştüğümde, büyükşehirlerin adaylığının mevcut başkanlarla devam edeceğini söylemişti. Ben ‘olacağım, olmayacağım’ demedim. Sadece Eskişehir’in seçimdeki durumunu konuştuk" dedi.

'İnsan hissettiği yaşı yaşar'

Yaşı üzerinden yapılan eleştirilere de cevap veren Büyükerşen, "Yaşımı gündeme getiriyorlar. 8 Kasım’da 86 yaşına bastım. İnsan kendisini hissettiği yaşta sayar. Yaş meselesi ikide bir ortaya atılınca Türkiye’nin pek çok yerinden atasözleri geldi. Kendimi hiçbir zaman yaşlı hissetmedim" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Büyükerşen kimdir?

1937 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen sermaye ile Oda Tiyatrosunun ve onu takiben Belediye Tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. Mezuniyetini takiben aynı yıl Akademinin Maliye Kürsüsüne asistan oldu.

1966 yılında Doktor, 1968 yılında Doçent oldu. Aynı yıl akademi Başkan Yardımcılığına getirilen BÜYÜKERŞEN, 1973 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi Başkanlığına getirildi.

Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurdu

Radyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanılmasına yönelik yaptığı çalışmalarla Ankara'daki TRT yayınlarının İstanbul'dan sonra ikinci il olarak Eskişehir'den izlenmesi için önce Akademi'de TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurdu.

1971'de İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve uzaktan öğretim ile buna ilişkin, yöntemlerin Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer almasına ilişkin olarak başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında Eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı "Türkiye için Açıköğretim Modeli" projesi YÖK Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi ile Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yaptı

1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, döneminin bitiminde 1987 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez rektörlüğe atandı. Bu görevinin yanı sıra, "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun 2 dönem Başkanlığını yaptı, 1993 yılında Yüksek Kurul yerine RTÜK Kanununun çıkarılması ile görevinden ayrıldı.

1999'da DSP'den seçildi

18 Nisan 1999 seçimlerinde, oyların yüzde 44’ünü alarak, DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Büyükerşen, 2011 yılında CHP'ye katıldı.
Büyükerşen aynı zamanda Avrupa Komisyonu Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığına getirildi ve 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 29 Mart 2004 seçimlerinde oyların yüzde 45’ini alarak ikinci kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir.

24 Mart 2009 yerel seçimlerinde üçüncü kez 30 Mart 2014 seçimlerinde ise dördüncü defa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

Eskişehir'deki çalışmaları neler?

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehir’de yaşama geçirdiği projeler arasında kent içi ulaşımda raylı sistemin kurulması, Porsuk Çayı’nın çevre düzenlemeleriyle birlikte temizlenmesi, üzerindeki taşıt ve yaya köprülerinin yenilenmesi, şehrin bir çok bölgesinde yüzlerce dönüme yayılan dev bölge parklarının yapılması, Senfoni Orkestrası, Şehir Tiyatroları gibi sanat kurumlarının kurulması, yeni kültür sanat ve kongre merkezlerinin hizmete açılması, tarihi yapılara yönelik koruma ve yaşatma projelerinin hazırlanıp yaşama geçirilmesi, şehrin yeni arıtma tesisleri ile birlikte altyapı eksiklerinin tamamlanması, su altı dünyası, bilim deney merkezi, uzay evi, eğitim merkezleri gibi bir çok yatırımın hizmete açılması, aralarında Türkiye’de tek olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin de yer aldığı yeni müzelerin kurulması gibi projeler yer almaktadır.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.
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