Yerlikaya duyurdu: İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Monaghan İstanbul'da yakalandı

İç işleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda KAFES-16 isimli kritik operasyona dair bilgiler paylaştı. Yerlikaya, "İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan Silahlı Organize Suç Örgütünün Elebaşı olan Monaghan İstanbul’da yapılan operasyonla yakalandı" dedi.