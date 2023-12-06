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SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Monaghan İstanbul'da yakalandı
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https://sputniknews.com.tr/20231206/yerlikaya-duyurdu-interpol-kirmizi-bulteniyle-aranan-monaghan-istanbulda-yakalandi-1078123976.html
Yerlikaya duyurdu: İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Monaghan İstanbul'da yakalandı
Yerlikaya duyurdu: İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Monaghan İstanbul'da yakalandı
İç işleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda KAFES-16 isimli kritik operasyona dair bilgiler paylaştı. Yerlikaya, "İnterpol Kırmızı... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T08:13+0300
2023-12-06T08:18+0300
türkiye
ali yerlikaya
interpol
kırmızı bülten
organize suç
organize suç örgütü
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' Elebaşı olan Shaun Monaghan'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231206/narvas-1-ocakta-82-ilde-devreye-giriyor-sistem-nasil-uygulanacak-1078123487.html
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ali yerlikaya, interpol, kırmızı bülten, organize suç, organize suç örgütü, operasyon

Yerlikaya duyurdu: İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Monaghan İstanbul'da yakalandı

08:13 06.12.2023 (güncellendi: 08:18 06.12.2023)
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İç işleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda KAFES-16 isimli kritik operasyona dair bilgiler paylaştı. Yerlikaya, "İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan Silahlı Organize Suç Örgütünün Elebaşı olan Monaghan İstanbul’da yapılan operasyonla yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' Elebaşı olan Shaun Monaghan'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
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