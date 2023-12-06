https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-disisleri-bakani-lavrov-abdli-unlu-markanin-telefonunu-kullanmayi-birakti-1078145455.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li ünlü markanın telefonunu kullanmayı bıraktı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li ünlü markanın telefonunu kullanmayı bıraktı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un casus virüs programı bulunduğu belirtilen Amerikan Apple firmasına ait iPhone telefonunu başka marka bir telefonla... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T16:13+0300

2023-12-06T16:13+0300

2023-12-06T16:13+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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apple

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Lavrov'un çok uzun süre önce iPhone serisi telefonları kullanmayı bıraktığı ifade edildi.Bir Rus Telegram kanalında dün yayınlanan videoda, Lavrov'un elinde telefona baktığı anların görüntüsüne yer verilerek bu telefonun Huawei P60 Pro olduğu kaydedildi.Kasım 2022'de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Endonezya'daki G20 Zirvesi'nde Lavrov'un videosunu paylaşmış ve Dışişleri Bakanı'nın masasında iPhone serisi telefon bulunduğu görülmüştü. Zaharova, bu duruma dikkat çeken blog yazarı Anatoliy Şariy'e Rusya'nın güvenliğini düşündüğü için teşekkür etmişti.Son dönemde Rus resmi kurum ve kuruluşları, çalışanlarının iPhone kullanmasını yasaklıyor. Son olarak Rusya Merkez Bankası, 25 Aralık'tan itibaren tüm çalışanlarının Apple'a ait iPhone cep telefonu ve diğer tüm cihazların resmi amaçlarla kullanmasını yasaklayacağını duyurmuştu.Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Amerikan şirketi Apple'ın mobil cihazlarının resmi amaçlarla kullanılmasına yasak getirmiş, ağustos ayında ise dünyaca ünlü Rus kamyon üreticisi Kamaz, tam zamanlı çalışanlarının Apple ekipmanlarını iş amacıyla kullanmasını yasaklamıştı.'ABD, Apple cihazlarında istihbarat mekanizması kuruyor'Haziran ayı başlarında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Apple mobil cihazlarındaki bir virüs programı aracılığıyla ABD’nin istihbarat mekanizması kurduğunu ortaya çıkarmıştı.FSB, ‘yalnızca Apple cep telefonu kullanıcıları için’ tipik olan ve üretici tarafından sağlanan yazılım açıklarından yararlanan, önceden bilinmeyen kötü amaçlı yazılımların çalışmasından kaynaklanan anormallikler tespit edildiğini duyururken, o tarihten bu yana Rusya için stratejik önem taşıyan Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, devlet savunma şirketi Rostec, havayolu ajansı Rosaviatsiya ve Rusya Demiryolları (RJD), çalışanları için iPhone akıllı telefonlarının resmi amaçlarla kullanılmasını yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231205/rusya-merkez-bankasi-tum-calisanlarina-iphone-kullanimini-yasakliyor-1078093821.html

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, iphone, apple, yasak, casus, abd, rusya