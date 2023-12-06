https://sputniknews.com.tr/20231206/rus-uzman-turkiye-icin-artik-kazanma-zamani-geldi-1078151171.html
Rus uzman: Türkiye için artık 'kazanma' zamanı geldi
Rus uzman: Türkiye için artık 'kazanma' zamanı geldi
Atina’da yarın yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler açısından önemine değinen Rus uzman Levi... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T18:28+0300
2023-12-06T18:28+0300
2023-12-06T18:28+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
st. petersburg devlet üniversitesi
ab
türkiye-ab ilişkileri
abd
ankara
atina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1b/1044599271_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_38f7cb4c76ba90d8e384ba3ac7740fba.jpg
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’da yarın düzenlenecek 5. Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının ardından tarafların, işbirliğini geliştirme iradesinin dostane ilişkiler ve iyi komşuluk konulu bir bildirgeye yansıtılacağını açıkladı.St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Avrupa Araştırmaları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dmitriy Levi, Sputnik’e demecinde Türk-Yunan ilişkilerinin gelinen aşamadaki perspektifini anlattı.Bu ziyaretin ilişkilerin iyileştiği, karşılıklı anlayış derecesinin arttığı, adımların atıldığı bir sürecin parçası olduğuna ancak henüz diyalogun zirvesi olmadığına dikkat çeken Levi, şöyle konuştu:Türkiye’nin Yunanistan için çok önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Levi, “Ankara, diyalogda Atina için stratejik ve jeopolitik önem taşımasına dayanıyor. Hatta 10 yıl önce Türkiye AB'ye girmeye çalışırken, Yunanistan'a çok ihtiyacı varmış gibi görünüyordu. Şimdi ise tam tersi bir durum söz konusudur. Şu anda Türkiye'nin kazanması ve yarım kalmış meseleleri halletmesi için en uygun zaman” ifadelerini kullandı.Türkiye'nin güçlü bir bölgesel oyuncu, bağımsız bir güç haline geldiği yönündeki inancını dile getiren Uzman, “Türkiye bölgesel liderlerle, Avrupa Birliği ile ve hatta bir anlamda ABD ile eşit şartlarda konuşuyor. Yunanistan bu konuda çok daha zayıf, bu nedenle AB ülkeleri ona baskı uygulayabilir. İki ülkenin kendi başlarına anlaşmaya varması sürecin başarısı açısından kritik önem taşıyor. Bunun mümkün olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bunu özellikle şimdi, ilerleme kaydedilmişken yaptığını düşünüyorum. Uzun süredir devam eden tarihi anlaşmazlığı çözmeyi başarırsa, bu yüzde 100 tarihi bir dönüm noktası olacak” vurgusunu yaptı.Her iki taraf ta ilgili olduğu için diyalogun başarı şansı olduğuna dikkat çeken Levi, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20231206/erdogan-yunanistani-hicbir-zaman-dusman-olarak-gormedik-1078140548.html
türkiye
yunanistan
ankara
atina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1b/1044599271_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f1a8a5b98e4026a36b426ed4a319ffb8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, st. petersburg devlet üniversitesi, ab, türkiye-ab ilişkileri, abd, ankara, atina
recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, st. petersburg devlet üniversitesi, ab, türkiye-ab ilişkileri, abd, ankara, atina
Rus uzman: Türkiye için artık 'kazanma' zamanı geldi
Atina’da yarın yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler açısından önemine değinen Rus uzman Levi, tarafların karşılıklı ilgisi nedeniyle ikili diyalogun başarıya ulaşma şansı olduğunun altını çizdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’da yarın düzenlenecek 5. Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının ardından tarafların, işbirliğini geliştirme iradesinin dostane ilişkiler ve iyi komşuluk konulu bir bildirgeye yansıtılacağını açıkladı.
St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Avrupa Araştırmaları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dmitriy Levi, Sputnik’e demecinde Türk-Yunan ilişkilerinin gelinen aşamadaki perspektifini anlattı.
Bu ziyaretin ilişkilerin iyileştiği, karşılıklı anlayış derecesinin arttığı, adımların atıldığı bir sürecin parçası olduğuna ancak henüz diyalogun zirvesi olmadığına dikkat çeken Levi, şöyle konuştu:
Türkiye artık genel olarak AB ve ABD’ye yönelik tüm kartlarını oynayarak maksimum kar elde etmeye çalışıyor. Türkiye son dönemde uluslararası arenada başlıca lehtar olmaya çalışıyor. Ve en önemlisi, bunda başarılı oluyor.
Türkiye’nin Yunanistan için çok önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Levi, “Ankara, diyalogda Atina için stratejik ve jeopolitik önem taşımasına dayanıyor. Hatta 10 yıl önce Türkiye AB'ye girmeye çalışırken, Yunanistan'a çok ihtiyacı varmış gibi görünüyordu. Şimdi ise tam tersi bir durum söz konusudur. Şu anda Türkiye'nin kazanması ve yarım kalmış meseleleri halletmesi için en uygun zaman” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin güçlü bir bölgesel oyuncu, bağımsız bir güç haline geldiği yönündeki inancını dile getiren Uzman, “Türkiye bölgesel liderlerle, Avrupa Birliği ile ve hatta bir anlamda ABD ile eşit şartlarda konuşuyor. Yunanistan bu konuda çok daha zayıf, bu nedenle AB ülkeleri ona baskı uygulayabilir. İki ülkenin kendi başlarına anlaşmaya varması sürecin başarısı açısından kritik önem taşıyor. Bunun mümkün olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bunu özellikle şimdi, ilerleme kaydedilmişken yaptığını düşünüyorum. Uzun süredir devam eden tarihi anlaşmazlığı çözmeyi başarırsa, bu yüzde 100 tarihi bir dönüm noktası olacak” vurgusunu yaptı.
Her iki taraf ta ilgili olduğu için diyalogun başarı şansı olduğuna dikkat çeken Levi, şöyle konuştu:
Güney Avrupa’nın Türkiye üzerinden enerji tedarikine bağımlılığı, Boğazlara bağımlılığı da Yunanistan için önemli konulardır. Yunanistan'da her zaman Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeye yönelik talep olmuştur, zira Türk malları ve Türk işgücü önemli faktörler olmaya devam ediyor. Türkiye açısından ilişkilerin siyasi bağlamdaki geriliminin hafifletilmesi önemlidir.