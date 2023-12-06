https://sputniknews.com.tr/20231206/rus-uzman-turkiye-icin-artik-kazanma-zamani-geldi-1078151171.html

Rus uzman: Türkiye için artık 'kazanma' zamanı geldi

Rus uzman: Türkiye için artık 'kazanma' zamanı geldi

Atina’da yarın yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler açısından önemine değinen Rus uzman Levi... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T18:28+0300

2023-12-06T18:28+0300

2023-12-06T18:28+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

st. petersburg devlet üniversitesi

ab

türkiye-ab ilişkileri

abd

ankara

atina

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’da yarın düzenlenecek 5. Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının ardından tarafların, işbirliğini geliştirme iradesinin dostane ilişkiler ve iyi komşuluk konulu bir bildirgeye yansıtılacağını açıkladı.St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Avrupa Araştırmaları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dmitriy Levi, Sputnik’e demecinde Türk-Yunan ilişkilerinin gelinen aşamadaki perspektifini anlattı.Bu ziyaretin ilişkilerin iyileştiği, karşılıklı anlayış derecesinin arttığı, adımların atıldığı bir sürecin parçası olduğuna ancak henüz diyalogun zirvesi olmadığına dikkat çeken Levi, şöyle konuştu:Türkiye’nin Yunanistan için çok önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Levi, “Ankara, diyalogda Atina için stratejik ve jeopolitik önem taşımasına dayanıyor. Hatta 10 yıl önce Türkiye AB'ye girmeye çalışırken, Yunanistan'a çok ihtiyacı varmış gibi görünüyordu. Şimdi ise tam tersi bir durum söz konusudur. Şu anda Türkiye'nin kazanması ve yarım kalmış meseleleri halletmesi için en uygun zaman” ifadelerini kullandı.Türkiye'nin güçlü bir bölgesel oyuncu, bağımsız bir güç haline geldiği yönündeki inancını dile getiren Uzman, “Türkiye bölgesel liderlerle, Avrupa Birliği ile ve hatta bir anlamda ABD ile eşit şartlarda konuşuyor. Yunanistan bu konuda çok daha zayıf, bu nedenle AB ülkeleri ona baskı uygulayabilir. İki ülkenin kendi başlarına anlaşmaya varması sürecin başarısı açısından kritik önem taşıyor. Bunun mümkün olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bunu özellikle şimdi, ilerleme kaydedilmişken yaptığını düşünüyorum. Uzun süredir devam eden tarihi anlaşmazlığı çözmeyi başarırsa, bu yüzde 100 tarihi bir dönüm noktası olacak” vurgusunu yaptı.Her iki taraf ta ilgili olduğu için diyalogun başarı şansı olduğuna dikkat çeken Levi, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20231206/erdogan-yunanistani-hicbir-zaman-dusman-olarak-gormedik-1078140548.html

türkiye

yunanistan

ankara

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Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, st. petersburg devlet üniversitesi, ab, türkiye-ab ilişkileri, abd, ankara, atina