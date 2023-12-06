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Prof. Dr. Celal Şengör: Çevreciler zır cahil
Prof. Dr. Celal Şengör: Çevreciler zır cahil
Prof. Dr. Celal Şengör, madenciliğin çevreye zararlı olduğunu savunanları eleştirdi ve 'Çevreciler zır cahil' dedi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kapsamında panel düzenlendi. Eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması konusunun ele alındığı panelde konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, "Tekrar edelim, biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız, rahatsız olanlar zır cahildir." şeklinde konuştu.Madencilik doğaya zararlı mı?Prof. Dr. Celal Şengör, "Madencilik son derece önemli bir şey, madencilik ikide bir de, panelde de duyduk, madencilik doğayı tahrip etmez." ifadelerini kullandı. Şengör, "Her şeyden evvel şunu kendimize sormamız lazım. Tekrar edelim, biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız, rahatsız olanlar zır cahildir." şeklinde konuştu.'Çevreciler zır cahil'Şengör, "Yan taraftaki köy manzarasını kaybediyormuş, bana ne. Ama 'Bana ne' diyemiyorsunuz. Adamcağızın da hakkı güzel bir yerde oturmak. Kardeşim sen güzel bir yerde oturmak istiyorsun fakat şu alternatifler de var, sana senin çocuğuna faydalı olacak sana faydalı olacak. Bu alternatifleri istemez misin? Efendim, "Madencilik doğayı tahrip eder" diyen adamı kovacaksın. Bakın önde gazeteciler oturuyor, ben bunlara diyorum ki; bu çevreciler zır cahil grubu, kovun bunları diyorum. Biz bunu yapamayız biz gazeteciyiz diyorlar. İlber Ortaylı bir laf söylemişti hatırlıyor musunuz? Cahille sohbeti kestim diye. Yerden göğe kadar haklı adam. Çevrecilerin haklı oldukları pek çok yer var ama çevreci nasıl çevreci ona bakacaksınız. Ben çevreciyim ben avukatım, ben çevreciyim ben işletmeciyim, git diyeceksin." ifadelerini kullandı.
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madencilik çevreye zararlı mı,celal şengör madencilik açıklama,celal şengör çevreciler
madencilik çevreye zararlı mı,celal şengör madencilik açıklama,celal şengör çevreciler

Prof. Dr. Celal Şengör: Çevreciler zır cahil

10:35 06.12.2023
© AACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA
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Prof. Dr. Celal Şengör, madenciliğin çevreye zararlı olduğunu savunanları eleştirdi ve 'Çevreciler zır cahil' dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kapsamında panel düzenlendi.
Eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması konusunun ele alındığı panelde konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, "Tekrar edelim, biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız, rahatsız olanlar zır cahildir." şeklinde konuştu.

Madencilik doğaya zararlı mı?

Prof. Dr. Celal Şengör, "Madencilik son derece önemli bir şey, madencilik ikide bir de, panelde de duyduk, madencilik doğayı tahrip etmez." ifadelerini kullandı.
Şengör, "Her şeyden evvel şunu kendimize sormamız lazım. Tekrar edelim, biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız, rahatsız olanlar zır cahildir." şeklinde konuştu.

'Çevreciler zır cahil'

Şengör, "Yan taraftaki köy manzarasını kaybediyormuş, bana ne. Ama 'Bana ne' diyemiyorsunuz. Adamcağızın da hakkı güzel bir yerde oturmak. Kardeşim sen güzel bir yerde oturmak istiyorsun fakat şu alternatifler de var, sana senin çocuğuna faydalı olacak sana faydalı olacak. Bu alternatifleri istemez misin? Efendim, "Madencilik doğayı tahrip eder" diyen adamı kovacaksın. Bakın önde gazeteciler oturuyor, ben bunlara diyorum ki; bu çevreciler zır cahil grubu, kovun bunları diyorum. Biz bunu yapamayız biz gazeteciyiz diyorlar. İlber Ortaylı bir laf söylemişti hatırlıyor musunuz? Cahille sohbeti kestim diye. Yerden göğe kadar haklı adam. Çevrecilerin haklı oldukları pek çok yer var ama çevreci nasıl çevreci ona bakacaksınız. Ben çevreciyim ben avukatım, ben çevreciyim ben işletmeciyim, git diyeceksin." ifadelerini kullandı.
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