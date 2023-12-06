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Motorine indirim geliyor: Benzine de yansıyacak mı?
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https://sputniknews.com.tr/20231206/motorine-indirim-geliyor-benzine-de-yansiyacak-mi-1078129867.html
Motorine indirim geliyor: Benzine de yansıyacak mı?
Motorine indirim geliyor: Benzine de yansıyacak mı?
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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fiyat
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akaryakıt
akaryakıt zammı
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Dolar/TL kuru yüksek kalsa da petroldeki düşüş akaryakıt fiyatları için indirimi beraberinde getirmeyi başardı. Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim öngörülüyor.Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 37.64 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.53 liradan satılıyor. Motorin Ankara'da 36.92 TL'ye, İzmir'de 37.13 TL'ye gerileyecek.Benzin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 35.26 TL, İzmir'de 35.40 TL seviyesinde bulunuyor.Brent petrol fiyatları neden düşüyor?Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti. Brent petrol 4 gündür yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolar seviyelerinde yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/benzin-ve-motorinde-2024-tahminleri-korkuttu-akaryakitta-ne-zaman-zam-ya-da-indirim-yapilacak-1078076555.html
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Motorine indirim geliyor: Benzine de yansıyacak mı?

10:51 06.12.2023 (güncellendi: 11:00 06.12.2023)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Dolar/TL kuru yüksek kalsa da petroldeki düşüş akaryakıt fiyatları için indirimi beraberinde getirmeyi başardı. Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim öngörülüyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.64 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.53 liradan satılıyor. Motorin Ankara'da 36.92 TL'ye, İzmir'de 37.13 TL'ye gerileyecek.
Benzin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 35.26 TL, İzmir'de 35.40 TL seviyesinde bulunuyor.

Brent petrol fiyatları neden düşüyor?

Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti. Brent petrol 4 gündür yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolar seviyelerinde yer aldı.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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Benzin ve motorinde 2024 tahminleri: Akaryakıtta ne zaman zam ya da indirim yapılacak?
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