https://sputniknews.com.tr/20231206/meteorolojiden-21-il-icin-uyari-kar-yagisi-da-gelebilir-1078127056.html

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: 'Kar yağışı da gelebilir'

Meteoroloji'den 21 il için uyarı: 'Kar yağışı da gelebilir'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Marmara, Ege, Güneydoğu... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T09:42+0300

2023-12-06T09:42+0300

2023-12-06T09:43+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış geliyorGenellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller hangileri?Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Dersim, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan.Sarı ve turuncu kod ne demek?Sarı kod: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.Turuncu kod: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.'Hafta sonu kar yağabilir'Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı son hava durumu tahminlerinde sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html

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