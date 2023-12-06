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Mesut Yar belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı: 'Cennetten bir köşe'
Mesut Yar belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı: 'Cennetten bir köşe'
Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T10:51+0300
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Gazeteci ve Sunucu Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı.Datça belediye başkanı aday adaylığıGazeteci Mesut Yar, Sözcü TV Sabah Kahvesi programında canlı yayında Sözcü TV'den ayrıldığını söyledi. Arkasından da mutlu bir iş için ayrıldığını ve Datça'dan belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.Mesut Yar açıklamasında, "Yaz aylarında yer yer buluyordum Can Babaya verdiğim sözü tutuyorum. Can babanın köyüne gidiyorum köy dediğime bakmayın, cennetten bir köşeyi daha iyi olması için Atatürk'ün partisinden adayım" dedi.Mesut Yar kimdir?18 Nisan 1967'de İstanbul'da doğan Mesut Yar, gazetecilik ve sunuculukla uğraşıyor.Yar, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de ülkenin ilk ihtisas talk show'unu (By Night) yapan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5, atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve anchormanlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, Atv Avrupa, Türkçe Tv gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.Çeşitli hikâye, şiir ve ropörtaj kitapları yayımlanan Yar'ın halen Posta Gazetesi'nde televizyon eleştirmenliği yaptığı "Televizyon Hastası" isimli bir köşesi vardı. Yar, CNN TÜRK, Kanal D, NTV ve Sözcü TV'de haber programları sundu.
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Mesut Yar belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı: 'Cennetten bir köşe'

10:51 06.12.2023 (güncellendi: 10:53 06.12.2023)
© İHA / IHA---AW743169Mesut Yar
Mesut Yar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© İHA / IHA---AW743169
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Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı.
Gazeteci ve Sunucu Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Datça belediye başkanı aday adaylığı

Gazeteci Mesut Yar, Sözcü TV Sabah Kahvesi programında canlı yayında Sözcü TV'den ayrıldığını söyledi. Arkasından da mutlu bir iş için ayrıldığını ve Datça'dan belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.
Mesut Yar açıklamasında, "Yaz aylarında yer yer buluyordum Can Babaya verdiğim sözü tutuyorum. Can babanın köyüne gidiyorum köy dediğime bakmayın, cennetten bir köşeyi daha iyi olması için Atatürk'ün partisinden adayım" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
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Eski AK Parti Milletvekili Külünk, İBB için aday adayı oldu
22 Kasım, 21:25

Mesut Yar kimdir?

18 Nisan 1967'de İstanbul'da doğan Mesut Yar, gazetecilik ve sunuculukla uğraşıyor.

Yar, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de ülkenin ilk ihtisas talk show'unu (By Night) yapan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5, atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve anchormanlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, Atv Avrupa, Türkçe Tv gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.

Çeşitli hikâye, şiir ve ropörtaj kitapları yayımlanan Yar'ın halen Posta Gazetesi'nde televizyon eleştirmenliği yaptığı "Televizyon Hastası" isimli bir köşesi vardı. Yar, CNN TÜRK, Kanal D, NTV ve Sözcü TV'de haber programları sundu.
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