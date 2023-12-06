https://sputniknews.com.tr/20231206/johnson-beyaz-saraydan-ukraynaya-yonelik-stratejiyle-ilgili-ayrintili-yanitlar-talep-etti-1078118480.html
Johnson, Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar talep etti
Johnson, Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar talep etti
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Kiev'e yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin, Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T00:48+0300
2023-12-06T00:48+0300
2023-12-06T00:48+0300
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Kiev'e yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar vermesi şartıyla devam edebileceğini söyledi.Gazetecilere konuşan Johnson, “Bay Sullivan'a (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan) doğrudan, Ukrayna'ya yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin devam edebilmesi için yanıtlanması gereken önemli soruların olduğunu söyledim. Amaç nedir? Ukrayna'daki nihai hedef nedir? Tahsis edilen fonların harcamaları üzerinde gerekli kontrolü nasıl sağlayacağız?” ifadelerini kullandı.Johnson ayrıca, Sullivan'ın bugün ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek onların konuya ilişkin sorularını yanıtlayacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/alman-gazeteci-ukraynanin-karsi-saldirisi-abdnin-son-yillardaki-en-buyuk-basarisizligi-1078118172.html
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abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, mike johnson, beyaz saray
Johnson, Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar talep etti
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Kiev'e yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin, Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar alabilmeleri halinde devam edebileceğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Kiev'e yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar vermesi şartıyla devam edebileceğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Johnson, “Bay Sullivan'a (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan) doğrudan, Ukrayna'ya yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin devam edebilmesi için yanıtlanması gereken önemli soruların olduğunu söyledim. Amaç nedir? Ukrayna'daki nihai hedef nedir? Tahsis edilen fonların harcamaları üzerinde gerekli kontrolü nasıl sağlayacağız?” ifadelerini kullandı.
Johnson ayrıca, Sullivan'ın bugün ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek onların konuya ilişkin sorularını yanıtlayacağını söyledi.