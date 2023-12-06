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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/johnson-beyaz-saraydan-ukraynaya-yonelik-stratejiyle-ilgili-ayrintili-yanitlar-talep-etti-1078118480.html
Johnson, Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar talep etti
Johnson, Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar talep etti
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Kiev'e yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin, Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T00:48+0300
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Kiev'e yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar vermesi şartıyla devam edebileceğini söyledi.Gazetecilere konuşan Johnson, “Bay Sullivan'a (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan) doğrudan, Ukrayna'ya yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin devam edebilmesi için yanıtlanması gereken önemli soruların olduğunu söyledim. Amaç nedir? Ukrayna'daki nihai hedef nedir? Tahsis edilen fonların harcamaları üzerinde gerekli kontrolü nasıl sağlayacağız?” ifadelerini kullandı.Johnson ayrıca, Sullivan'ın bugün ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek onların konuya ilişkin sorularını yanıtlayacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/alman-gazeteci-ukraynanin-karsi-saldirisi-abdnin-son-yillardaki-en-buyuk-basarisizligi-1078118172.html
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Johnson, Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar talep etti

00:48 06.12.2023
© AFP 2023 / TOM BRENNERABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / TOM BRENNER
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Kiev'e yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin, Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar alabilmeleri halinde devam edebileceğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Kiev'e yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yönelik stratejiyle ilgili ayrıntılı yanıtlar vermesi şartıyla devam edebileceğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Johnson, “Bay Sullivan'a (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan) doğrudan, Ukrayna'ya yardım sağlanmasına ilişkin müzakerelerin devam edebilmesi için yanıtlanması gereken önemli soruların olduğunu söyledim. Amaç nedir? Ukrayna'daki nihai hedef nedir? Tahsis edilen fonların harcamaları üzerinde gerekli kontrolü nasıl sağlayacağız?” ifadelerini kullandı.
Johnson ayrıca, Sullivan'ın bugün ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek onların konuya ilişkin sorularını yanıtlayacağını söyledi.
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